Maeztu destaca que Navarra presenta "cifras nunca antes conocidas en creación de empleo"

Archivo - La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado este martes que la Comunidad foral "presenta en estos momentos cifras nunca antes conocidas en creación de empleo y tiene un buen desempeño en la mayoría de los indicadores que miden la salud del empleo".

En una comparecencia parlamentaria a petición del PSN para informar sobre la evolución del mercado laboral en la Comunidad foral, Carmen Maeztu ha destacado que los datos correspondientes al mes de mayo, los últimos disponibles, reflejan una "solidez de la evolución del empleo en Navarra y la continuidad de una tendencia positiva de creación de puestos de trabajo".

Así, Maeztu ha destacado que "los indicadores de mayo permiten afirmar que Navarra sigue creando empleo, alcanza máximos históricos de afiliación y registra los niveles de desempleo más bajos para este periodo desde antes de la crisis financiera de 2008, consolidando una senda de crecimiento sostenido y de mejora del mercado laboral".

Según los datos ofrecidos por la consejera, en mayo la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó las 322.358 personas, "lo que constituye un nuevo récord histórico de empleo en la Comunidad foral". Respecto al mes anterior, se han registrado 3.576 afiliaciones más, lo que supone un incremento mensual del 1,12%. En términos interanuales, Navarra cuenta con 6.222 personas afiliadas más que hace un año, reflejando un crecimiento del empleo de un 2%, "una evolución que consolida la capacidad de generación de actividad económica y laboral de nuestro territorio", ha destacado Maeztu.

Por su parte, el paro registrado descendió en mayo en 618 personas respecto al mes de abril, una reducción del 2,14%. De esta forma, el número total de personas desempleadas se sitúa en 28.285, "el mejor dato de paro registrado para un mes de mayo desde el año 2008". "La evolución anual también resulta favorable. En comparación con mayo de 2025, el desempleo se ha reducido en 674 personas, lo que representa un descenso interanual del 2,33%", ha indicado la consejera.

Maeztu también ha realizado un análisis de la evolución del empleo en el periodo 2019-2025, del que ha destacado el descenso del desempleo, "tanto del paro registrado como de la tasa de paro (EPA), con 2.800 parados menos registrados en las oficinas de empleo que en 2019".

Igualmente, ha afirmado que ha habido un "fuerte crecimiento del empleo" en este periodo. "Desde 2019 hay 36.000 personas afiliadas más (+11%), alcanzando un máximo histórico en 2026", ha indicado.

Otro de los aspectos que ha destacado es la "mejora de la calidad del trabajo", ya que "aumenta el peso de los contratos indefinidos a consecuencia de la reforma laboral y baja el impacto del paro (del 10,7% al 8,1%), medido en términos del peso del paro registrado sobre la afiliación".

Por último, ha valorado el "impulso de colectivos y sectores clave" desde 2019. "Crece especialmente el empleo en mujeres y en jóvenes, y el sector servicios lidera el aumento", ha señalado.

Durante su comparecencia, Carmen Maeztu ha mencionado también el Plan de Empleo de Navarra 2025-2028, el segundo plan de empleo que se firma desde 2019, "una muestra de la voluntad de diálogo de este Gobierno".

La consejera ha destacado que se trata de "una hoja de ruta que recoge 272 medidas impulsadas y acordadas en el marco del Diálogo Social para responder a las necesidades del mercado, reducir las desigualdades y fortalecer la competitividad del tejido productivo navarro con un enfoque inclusivo y sostenible".

En su primer año de vigencia, el plan ha tenido una ejecución económica superior al 95,6% y una ejecución técnica del 88,6% con 279 actuaciones en marcha.

Con todo ello, Carmen Maeztu ha considerado que existe "un gran dinamismo del mercado laboral, con grandes oportunidades y también con retos significativos, para seguir trabajando de la mano de los agentes sociales y con la ambición puesta en mejorar el crecimiento económico".

En el turno de los grupos, la portavoz del PSN, Arantza Biurrun, ha afirmado que "las tendencias señalan que vamos por el buen camino, aunque existen retos importantes a los que debemos hacer frente". "Sin caer en el triunfalismo, Navarra vuelve a batir récord de empleo en mayo, con datos históricos de afiliación a la Seguridad Social. Pese a quien pese, podemos decir que tenemos un mercado de trabajo dinámico y que genera empleo", ha resaltado.

El portavoz de UPN, Ángel Ansa, ha pedido "regresar a la realidad" tras la intervención de la parlamentaria socialista y ha afirmado que "hay que hacer un análisis más fino", atendiendo a la evolución del desempleo en comparación con el resto de Comunidades. "Durante muchos años, con gobiernos de UPN, a Navarra se la conocía y envidiaba por ser la Comunidad con menor tasa de paro de España. Ahora somos octavos, en mitad de la tabla. Tanto en datos de la EPA como en el paro registrado nos estamos comportando peor que la mayoría del resto de Comunidades Autónomas", ha subrayado.

Por parte de EH Bildu, Jabier Arza ha considerado que "hay datos positivos" en el mercado laboral de la Comunidad foral que "no se pueden negar". "En Navarra la bajada de desempleo es un poco mayor que en el Estado. De las Comunidades no turísticas, Navarra es la que marca una mejor evolución. Y los datos de la Seguridad Social muestran un crecimiento en las afiliaciones", ha valorado. No obstante, ha mencionado varias "alarmas", como el hecho de que "las mujeres siguen sufriendo un desempleo mucho más amplio que los hombres y unos contratos más precarios", el número de personas que se encuentran en desempleo de larga duración o el hecho de que la tasa de cobertura por desempleo "sigue situándose en Navarra por debajo de la media estatal".

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha afirmado que "en términos generales los datos de Navarra son positivos, aunque tienen sus carencias y muchos aspectos de mejora". "Hay luces y sombras, pero en términos generales la evolución es positiva. Sin duda hay que seguir incidiendo en todo lo que tiene que ver con la calidad del empleo, con los niveles retributivos, con la eliminación de las brechas existentes en cuanto a género, edad o territoriales, y con la reducción de la siniestralidad laboral", ha señalado.

La portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha destacado que "las tendencias no son positivas para Navarra si se comparan con el entorno". "Navarra no está avanzando al ritmo que debería y sigue perdiendo posiciones relativas. Da igual que analicemos la EPA, el paro registrado o la afiliación, esta es una tendencia consolidada. Navarra progresa menos que la media nacional. Éramos la envidia, la comunidad con una menor tasa de paro, y ahora somos la octava", ha afirmado.