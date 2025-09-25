Maeztu dice que Navarra es la 7ª CCAA en tasa de actividad de personas con discapacidad y UPN ve "poca ambición"

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que el informe Odismet que realiza la Fundación ONCE sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en España recoge datos que son "importantes" para Navarra, como el hecho de que sea la séptima Comunidad en tasa de actividad de personas con discapacidad.

Desde UPN han criticado que a la consejera le parezca "una gran posición" cuando "está en la mitad de la tabla" y le ha achacado "poca ambición".

Así se han pronunciado ambas, durante una interpelación formulada por el PPN en el pleno parlamentario de este jueves, en el que la consejera ha afirmado que "sin duda, tenemos que mejorar la inclusión de las personas con discapacidad", pero "también hay que poner los datos en su justo término".

Maeztu ha explicado que "hay varias vías y medidas y normativas para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad", como son los centros especiales de empleo, cuyo objetivo es "ofrecer trabajo remunerado a personas con discapacidad, operando como punto de apoyo" para su integración laboral.

"En Navarra hay 17 centros de empleo que financiamos desde el Gobierno de Navarra con un presupuesto de más de 16 millones de euros y en los que trabajan 2.000 personas, casi 750 mujeres", ha apuntado, tras añadir que "también subvencionamos inversiones en los centros de trabajo". El importe destinado el año pasado a la sostenibilidad de estas entidades, ha continuado, "alcanzó los 16,6 millones de euros, cuantía que se ha duplicado desde el año 2016". Además, se ha incrementado el número de plazas un 20% desde el año 2017, de 1.682 empleos a los 2.023 que hay en la actualidad.

Otra vía de acceso, ha dicho, es el acceso al empleo público, ya que "hay una reserva del 7% de las plazas". "Desde la Administración estamos trabajando para mejorar la reserva de contratos", ha subrayado. Según ha añadido, "dentro del departamento contamos con una unidad centrada exclusivamente en la valoración y en la orientación también para el empleo de las personas con discapacidad", cuya actividad "ha crecido en los últimos cinco años un 43%".

Por otro lado, ha apuntado que la normativa "marca que las empresas con más de 50 trabajadores tienen que reservar un 2% de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad". "Los datos nos muestran que en este campo hay mucho que hacer, bien sea por desconocimiento, bien por miedo o por otra serie de causas, muchas empresas no se atreven a contratar a personas con discapacidad o consideran que no van a poder adaptar los puestos", ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que este año el Departamento ha lanzado una campaña de divulgación con Cermin y en colaboración con la Confederación Empresarial de Navarra cuyo objetivo es "ofrecer a las empresas información sobre todas las opciones, herramientas y ayudas existentes, y sensibilizar y animar a las empresas para que utilicen esta contratación".

En definitiva, Maeztu ha considerado que "tenemos una hoja de ruta bien trazada en el Plan de Empleo y, además, consensuada con los agentes económicos, sociales y con los propios interlocutores de la discapacidad en nuestra comunidad". "No comparto ese mensaje catastrofista que una y otra vez tratan de ofrecer sobre esta cuestión", ha trasladado al PPN, tras añadir que "hemos avanzado" aunque "tenemos que seguir mejorando mucho".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha destacado que en la Comunidad foral "hay más de 36.000 personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, lo que representa el 5,4% de la población navarra", y "aunque hay avances", su inclusión laboral "sigue siendo una asignatura pendiente". En este sentido, ha anunciado que el PPN presentará una moción para que se elabore una estrategia de empleo y discapacidad "con objetivos claros, medibles y construida contando directamente con las personas con discapacidad", que sea "ambiciosa" y con "medidas que sirvan de verdad".

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha señalado que "nos preocupa" el "exceso de autocomplacencia" de la consejera "y su falta de ambición con las políticas que desarrolla, y así es difícil avanzar". Según ha criticado, el hecho de que Navarra sea la séptima comunidad en tasa de actividad "le parece una gran cifra, una gran posición". "A nosotros no nos parece lo mismo. Está en la mitad de la tabla y tan contenta, y además no nos ha ofrecido el dato comparativo de cuál era el puesto hace 20 años", ha añadido, tras señalar que los regionalistas también presentarán una moción al respecto.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha respondido a UPN que "ni falta de ambición, ni falta de complacencia". "Esta interpelación nos ha permitido decir a las 36.317 personas con discapacidad de Navarra que su inserción en el mercado de trabajo forma parte de nuestra agenda política, la del Gobierno de Navarra y también la de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara", ha dicho, tras añadir que sin embargo "todavía quedan muchos obstáculos por remover para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades al mercado laboral".

Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que en Navarra "se han dado pasos", pero "seguimos con incumplimientos" y con "muchos déficits por corregir". "Y aunque en Navarra no tengamos competencias para todo, creemos que con las que tenemos podemos afrontar parte de estos retos", ha señalado, tras añadir que para abordar el resto de ellos, "seguiremos exigiendo herramientas de autogobierno que nos permitan también afrontar estas necesidades".

En nombre de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha subrayado que en esta materia "hay mucho que avanzar" aunque "hemos sentado unas muy buenas bases" desde "años pasados". También ha emplazado a todos los grupos con representación en el Congreso a que apoyen la proposición de ley impulsada por el CERMI estatal para que el incumplimiento de la cuota mínima de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad -el 2% en empresas de más de 50 empleados- "pase de considerarse una infección grave a una muy grave, con todas las consecuencias derivadas de ello".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha considerado que desde el Gobierno foral se debe "garantizar la igualdad de oportunidades" al conjunto de ciudadanos, siempre "de la mano y escuchando las propuestas y las demandas del tejido social que representa al ámbito de la discapacidad". "Las administraciones públicas debemos velar por garantizar la igualdad de oportunidades al conjunto de la población, pero en especial a quienes tienen más dificultades", ha dicho.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que las personas con discapacidad "ni gozan de igualdad real, ni de justicia, ni de atención, ni de igualdad de oportunidades, pero sí de mucho desamparo", y que "por desgracia", su participación en el mercado laboral "sigue siendo no baja, sino bajísima". A su juicio, las normativas "sobre discapacidad, planes de acceso al empleo, políticas públicas, fracasan una vez y otra vez" y que "todo queda en papel".