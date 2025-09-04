Maeztu dice que se ha reducido el número de menores en el COA de Marcilla y ha "restablecido" la convivencia

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado este jueves que se ha reducido el número de menores que actualmente se encuentran en el centro de observación y acogida (COA) de Marcilla y ha asegurado que se ha conseguido "restablecer" la convivencia.

La consejera ha indicado, en respuesta a una pregunta de UPN en una comisión parlamentaria, que el Gobierno foral se encuentra en "un proceso de dimensionamiento y adaptación del sistema de protección y sus distintos recursos a las necesidades actuales y futuras en aras a ofrecer un respuesta adecuada" y ha decidido "no suscribir un contrato largo" para el alquiler del edificio de Marcilla, "sino de seis meses, para que no se condicionen las decisiones más allá del medio plazo".

Maeztu ha explicado que "en esa línea de trabajo estamos, con la puesta en marcha de nuevos centros y recursos". "Hemos podido reducir el número de menores en Marcilla -respecto de la situación en la que se encontraba en junio- y a día de hoy tenemos 40 menores en el centro. En las próximas semanas se van a producir más salidas y se ha conseguido restablecer esa convivencia en Marcilla a pesar de las dificultades y de las reticencias de algunas personas a que el centro siga allí", ha indicado.

La consejera ha explicado que si "existiera una alternativa mejor" para el emplazamiento de este centro, el Gobierno de Navarra "valoraría la opción de hacer cambios y de trasladar el recurso a otro lugar" y ha dicho que le gustaría contar con UPN "en este trabajo para mejorar la convivencia en Navarra"

El parlamentario de UPN Mario Fabo ha afirmado que "lo que no funciona hay que cambiarlo y se ha demostrado que centros como el de Marcilla no funcionan y además son inviables". "Tienen un problema de gestión, de organización y de funcionamiento terrible, tan terrible que entiendo que están bloqueados, y quien lo paga son los casi 3.000 habitantes de Marcilla, a los que han conseguido poner prácticamente a todos de acuerdo", ha indicado.

Fabo ha asegurado que no se explica "cómo teniendo plazas libres en otros centros dejaran colapsar el de Marcilla". "No me explico que tuvieran a 100 chavales en el COA de Marcilla cuando tenían plazas libre en el centro de Ilundain y en otro que acababan de abrir en Pamplona. Lo de Marcilla se podía haber evitado", ha indicado.