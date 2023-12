Maeztu dice que "siguen existiendo desajustes importantes" en el mercado laboral pero asegura que Navarra "crea empleo"

Considera que el plan de empleo y la reforma laboral, entre otras medidas, han contribuido a este "escenario positivo"



PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que "siguen existiendo desajustes importantes en el mercado de trabajo, muchos de ellos estructurales", pero que "la imagen apocalíptica que quieren transmitir del mercado laboral no es la real" porque "Navarra crea empleo, crea empleo de calidad".

Así se ha pronunciado este viernes, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP sobre la situación del empleo en Navarra. "Es cierto que siguen existiendo desajustes importantes en el mercado de trabajo, muchos de ellos estructurales y derivados de la crisis del 2008 y de las inexistentes herramientas implementadas para amortiguar sus efectos y que no se solventaron en su momento, como son el desempleo de larga duración y la dificultad de los colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. Y a ello hay que sumar las crisis concatenadas que hemos sufrido", ha apuntado.

Sin embargo, y "sin caer en la autocomplacencia", ha añadido la consejera que "la imagen apocalíptica que quieren transmitir del mercado laboral desde luego no es la real", ya que "Navarra crea empleo, crea empleo de calidad, aumenta la población ocupada en mayor medida que el crecimiento de la población y alcanzamos también datos de población activa que no conocíamos hasta ahora".

"Se sigue generando empleo, se crean puestos de trabajo, pero no nos conformamos con estos datos, tenemos que seguir mejorando, además queremos hacerlo de la mano de los agentes económicos, sociales y políticos para conseguir unos resultados más óptimos", ha dicho, tras apostar por ser "muy conscientes de que hay 30.000 personas en desempleo en Navarra".

A su juicio, "el plan de empleo, nuestras políticas activas y la reforma laboral acometida por el Gobierno de España, así como otras medidas estructurales que se han tomado en el Estado, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, han permitido que a día de hoy nos encontremos, en general, en un escenario positivo". Según Maeztu, en octubre "alcanzamos la cota máxima histórica de empleo en Navarra, un dato que no habíamos conocido antes y que nos sitúa en 308.159 personas afiliadas".

Por su parte, la parlamentaria del PP Maribel García Malo ha subrayado que "efectivamente, estamos en cifra récord de afiliación a la Seguridad Social en Navarra", pero ha considerado que "apelar una y otra vez a este único dato aislado, y además ciñéndonos exclusivamente al contexto de nuestra comunidad para trasladar a la sociedad navarra la idea de que el empleo en nuestra comunidad va como un tiro, es un error de bulto que podemos pagar caro". "Navarra está perdiendo competitividad en materia de empleo y nuestro mercado laboral tiene deficiencias que deben corregirse urgentemente", ha asegurado.

Raquel Garbayo, de UPN, ha criticado que la consejera no haya sido "más realista" y que "ha venido a hablarnos de su libro y ha pasado de puntillas por aspectos que son bastante importantes". A su juicio, "hay aspectos en los que no han acertado, porque no estamos para tirar cohetes". "Habrá que valorarlo y corregirlo en el próximo plan", ha trasladado, para a continuación señalar que "nosotros no queremos trasladar una situación apocalíptica", pero "está claro que hay mucho por hacer".

En nombre del PSN, Olga Chueca ha criticado que la actual parlamentaria del PP Maribel García Malo "tiende a ser un poco catastrofista". "Lleva años observando una 'tendencia negativa' en nuestro mercado de trabajo. Ahora añade otra coletilla, que es 'perdiendo competitividad'. Y como ve, nada más lejos de la realidad. Nuevamente, los malos augurios de la derecha han vuelto a fallar", ha dicho, tras incidir en que "está claro que el empleo en Navarra sigue creciendo, y además es de mejor calidad", si bien "no debemos conformarnos".

Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, ha remarcado que "no compartimos la visión apocalíptica" de UPN y PP, "pero tampoco compartimos esa visión tan autocomplacente" del PSN. "Creemos que es necesario analizar con mucho detenimiento las tendencias de los principales indicadores del mercado de trabajo", ha dicho, tras añadir que "estamos viviendo un contexto socioeconómico complejo, por eso creemos que hay que adoptar medidas nuevas y medidas mucho más ambiciosas y valientes".

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto Díaz de Cerio ha señalado que las cifras de desempleo "no son las correctas" y que "nos preocupan los 30.000 desempleados", si bien "están bajando las tasas de personas en desempleo y se están reduciendo estos ratios". "Es verdad que tenemos que seguir incidiendo en mejoras y en acciones para tratar de descender todavía más estos 30.000 desempleados", ha apuntado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha valorado el "máximo histórico" alcanzado en materia de afiliación a la Seguridad Social, el cual, a su juicio, no es un "dato aislado", sino que "evidencia tenemos una buena salud ahora mismo del mercado laboral". "Dicho eso, es verdad que el mercado laboral tiene déficits. Que esté en una salud relativamente positiva, no significa que no tenga déficits importantes que tenemos que abordar", ha añadido.