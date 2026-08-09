Maika Makovski actuará este lunes en el ciclo Escena Civican

La cantante Maika Makovski. - FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PAMPLONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compositora y cantante Maika Makovski es la protagonista de la tercera cita del ciclo Escena Civican de Fundación Caja Navarra. La cita será a las 20.00 horas de este lunes 10 de agosto en la Plaza Civican y forma parte de esta propuesta que pone el foco un año más en las voces femeninas.

Makovski regresa al cartel de Escena Civican, después de que, en 2025, ya estuviese anunciada y tuviese que suspender su concierto por la lluvia. De este modo, finalmente el público pamplonés podrá disfrutar de su voz y el piano, así como de la guitarra de Bobby Relac, sañalan en una nota de prensa desde Fundación Caja Navarra.

Además de sus ocho álbumes de estudio y dos en directo, Makovski ha tocado varios palos en el mundo de la música a través de la composición para montajes teatrales y productos audiovisuales. Asimismo, ha colaborado en medios de comunicación y ha presentado un programa de televisión.

En su carrera ha mostrado una gran versatilidad que le ha permitido lograr reconocimientos variados, como es el caso de un Premio Max a la mejor composición musical y un Premio MIN al mejor álbum de rock.