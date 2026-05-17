Una maleta abandonada activa esta madrugada un dispositivo preventivo en Bera

Imagen de la maleta abandonada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presencia de una maleta abandonada este sábado por la noche en Bera ha provocado la activación de un dispositivo preventivo de seguridad en el que han participado especialistas del Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos (GEDEX). El suceso se ha tratado de una falsa alarma.

La actuación comenzó, sobre las 22.51 horas del sábado, después de que la Policía Foral comunicase la pasada noche a la Guardia Civil la localización de una maleta abandonada en una zona próxima a una vivienda deshabitada y sin tránsito habitual de personas ni paradas de transporte público cercanas. Como medida preventiva, se procedió al corte temporal de la vía mientras se desarrollaba la intervención, explican desde la Guardia Civil.

Se desplazaron al lugar patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y especialistas del Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos (GEDEX), quienes realizaron una apertura controlada de la maleta mediante medios técnicos especializados, comprobando que se encontraba vacía. La intervención concluyó sin incidentes y sin riesgo para la población, tratándose finalmente de una falsa alarma.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de comunicar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier objeto abandonado o situación sospechosa, evitando manipularlos directamente hasta la llegada de los especialistas.