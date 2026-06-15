El maltrato a las personas mayores, "una de las violencias con menor tasa de detección": "Uno de cada seis lo sufren"

Charla-coloquio sobre el maltrato a las personas mayores organizada en Pamplona por la plataforma 'Mayores frente a la crisis' con la presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Belén González - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Belén González, ha afirmado que el maltrato a las personas mayores es "una de las violencias con menor tasa de detección" y que, según los estudios existentes en la actualidad a nivel mundial, una de cada seis personas mayores de 60 años lo ha sufrido.

Belén González ha indicado, durante una charla-coloquio sobre el maltrato a las personas mayores organizada en Pamplona por la plataforma 'Mayores frente a la crisis', que la negligencia es la forma de maltrato a mayores más frecuente. Es un tipo de maltrato que no siempre se inflige con intención de causar daño, ya que "se caracteriza por un componente pasivo derivado de una falta o desconocimiento de recursos y apoyos".

"Es decir, muchas veces, dejamos a las personas cuidando de otras personas sin apoyarles y sin recursos suficientes", ha subrayado. González ha remarcado que, según la Organización Mundial de la Salud, maltrato es "una acción única o repetida o falta de respuesta apropiada -que eso sería una negligencia- que ocurre dentro de una relación de confianza". "Estamos produciendo un daño o angustia a esta persona que estamos tratando, que en teoría teníamos que proteger", ha remarcado.

Según ha comentado, el maltrato no afecta únicamente a la persona que es maltratada, sino que también repercute "a nivel familiar, porque produce una desestabilización de la familia y una ruptura de las dinámicas", es "un problema intergeneracional porque podemos perpetuar actitudes que van a repetir los jóvenes y los niños que lo van a ver", y "es un problema de salud pública, porque es una enfermedad social grave que genera problemas sanitarios importantes y mortalidad". También "es un problema de derechos humanos", ya que "supone una violación directa de la justicia social y de los derechos constitucionales". En definitiva, "es un problema que nos interpela a todos en todos los niveles".

González ha explicado que la investigación sobre este tema ha "ido creciendo de manera exponencial" desde el año 2000. Esto se debe a que, aunque es una cuestión que "ha existido siempre", ahora "tenemos más conciencia del maltrato y tenemos más conciencia de la dignidad que tenemos que respetar".

En cuanto a la "magnitud del problema", ha destacado que es "grande", ya que según los datos de una revisión sistemática realizada a nivel mundial, "una de cada seis personas mayores de 60 años ha experimentado algún tipo de maltrato".

El maltrato a las personas mayores "es una de las formas de violencia con menores tasas de detección, porque es mucho más impactante el maltrato a la mujer, el maltrato al niño". "El maltrato en la vejez lo hemos tenido como escondido y además también yo creo que nos hemos avergonzado de él, por eso hace unos años no podíamos hablar de él", ha apuntado.

Según ha subrayado, "menos de un 10% de las situaciones de maltrato se notifican". La prevalencia en el entorno comunitario un 15,7% y en el entorno institucional es mayor, del 64%. En el contexto institucional, "dos tercios de los trabajadores, después de saber lo que es el maltrato han dicho 'yo he maltratado'".

Que el maltrato no se denuncie está relacionado, "muchas veces", con la dependencia física o económica del maltratado con el maltratador, con los vínculos familiares, o "porque muchas veces la persona mayor se considera merecedora de ese trato, que eso es lo que hay que cambiar".

En cuanto a los tipos de maltrato, ha remarcado que puede ser físico, "que es el que más se ve pero no es el más frecuente"; el sexual, que "muchas veces no se detecta o no se manifiesta"; el psicológico, que "es el más frecuente"; el financiero, que "es más frecuente de lo que parece"; y la violación de derechos. También puede ser por acción o por omisión. "No hacer algo por desconocimiento o porque no quieres es una forma de maltrato", ha subrayado.

También se puede producir una "obstinación en el cuidado", obligando a hacer cosas que la persona no quiere -comer, ingresar en residencia-, atención inapropiada, atención insuficiente, negligencia, abandono, engaño, manipulación y amenaza creíble de maltrato. El maltrato, asimismo, puede ser doméstico, institucional o social.

Lo fundamental para evitar estas situaciones, según ha apuntado, es la prevención, la formación y la sensibilización, y la investigación. A su juicio, "no es cuestión de buscar un culpable y castigar", ya que "todo lo que se está trabajando sobre el maltrato no tiene una intención punitiva", sino que muchas veces hablamos del maltratador "como segunda víctima" porque "dejamos a las personas cuidando de otras personas sin apoyarles y sin recursos suficientes".

LEY DE DEPENDENCIA

Por su parte, Javier Ordóñez, en representación de 'Mayores frente a la Crisis', ha realizado una valoración sobre el anteproyecto de ley para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Según ha explicado, "hace 20 años que se hizo la primera ley de dependencia", que "nacía con los pies de barro, porque no tenía partida presupuestaria, porque tenía muchas lagunas". "Pero visto ahora, 20 años más tarde, la verdad es que esa ley ha traído muchas cosas importantes. Con muchas lagunas, pero ha traído muchas cosas importantes", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que "hoy nadie nos cuestionamos que la dependencia es un derecho subjetivo que tienen todas las personas" pero "hace 20 años no se hablaba de la dependencia". A juicio, "es muy importante que se vuelva a hacer otra ley de dependencia". Esta ley, "en principio", la "línea maestra es profundizar en los derechos de las personas usuarias, poner en el centro del foco de atención a la persona".

Según ha remarcado, "se reconocen los derechos que tienen todos los usuarios y usuarias, se reconocen los derechos de las familias, se profesionalizan a los trabajadores". "Es importante que este tipo de leyes se vayan mejorando", ha incidido, si bien ha destacado que los "riesgos" que quedaban "latentes" con la anterior normativa "mucho nos tememos que van a seguir quedando latentes".

Por ejemplo, las listas de espera. "En Navarra estamos bastante bien, estamos por encima de los seis meses, estamos ahora en 202 días. Hemos estado por debajo de los 180, pero hay comunidades que están en 600, 800", ha apuntado.

Por otro lado, ha criticado que en Navarra en 2005 "habían fallecido 57 personas que tenían reconocido el derecho de dependencia pero todavía no les había llegado". "Eso entra dentro del maltrato institucional", ha advertido, tras señalar que es gente a la que "le reconocemos que tiene un derecho" pero "no les damos la ayuda que necesitan", muchas veces "por problemas burocráticos" o "porque la dimensión de la atención a la dependencia cada día se está quedando más pequeña".

Hoy en día, ha dicho, hay "serios problemas para encontrar una residencia porque no hay plazas, hay muy pocas plazas que son concertadas, y las privadas ya sabemos lo que eso conlleva".

Por todo ello, ha señalado que "tenemos que estar muy pendientes de cómo termina este proceso de la ley de dependencia", y ha anunciado la convocatoria de una concentración el 24 de junio a las 12 horas frente al Palacio de Navarra "que en principio se mantendrá en el tiempo".