Manifestación este martes por la tarde en Arguedas en repulsa por el presunto crimen machista

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arguedas ha convocado para este martes a las 19 horas una manifestación para expresar la repulsa por el presunto crimen machista cometido en la localidad, en el que una mujer fue asesinada supuestamente a manos de su pareja, que fue detenido.

Aunque inicialmente el Consistorio había convocado un minuto de silencio a las 12 horas frente a la Casa Consistorial, finalmente ha decidido suspender esta convocatoria y llamar a una manifestación en el mismo lugar a las 19 horas con el fin de facilitar la asistencia de los vecinos.

El Ayuntamiento de Arguedas ha trasladado públicamente su "más firme condena" ante el presunto asesinato por violencia de género y ha mostrado "la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso".

Además, ha expresado "todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento".

El Ayuntamiento de Arguedas ha manifestado además su "rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad y que exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación".

Así, "como muestra de duelo, respeto y condena", el Ayuntamiento ha convocado una manifestación en la que se leerá un manifiesto, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a este acto de "repulsa y solidaridad". El Consistorio ha reafirmado su "compromiso en la lucha contra la violencia machista" y ha destacado "la importancia de seguir trabajando desde todos los ámbitos para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres".