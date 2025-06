Una manifestación en Pamplona reclama el "fin del genocidio" en Gaza y la "ruptura de relaciones" con Israel

Yala Nafarroa celebra su candidatura a lanzar el chupinazo de San Fermín como un "hermanamiento de solidaridad entre los dos pueblos"

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, 1.500 según la Delegación del Gobierno, han participado este domingo en Pamplona en una manifestación que ha reclamado el "fin del genocidio" en Gaza, la "ruptura de relaciones a todos los niveles" con Israel y ha puesto en valor el "giro dialéctico" de varios países debido a la "enorme presión popular mundial".

La movilización, convocada por Yala Nafarroa con Palestina y BDZ Nafarroa, ha partido, pasadas las doce del mediodía, desde la plaza de Baluarte, precedida por una gran bandera de Palestina. Le seguía la marcha donde se han podido ver pancartas con mensajes como 'Israel incumple. Aislamiento orain' o 'Israel hautsi (disolución de Israel). Ruptura de relaciones'. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Boicot Israel', 'Dónde están, no se ven, la sanciones a Israel' o 'Cada niña muerta es una niña nuestra'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa, ha exigido "el fin de esta brutalidad, el fin del genocidio, el fin del apartheid, el fin de este sistema colonialista sionista".

Ha destacado que "los gobiernos están, como mínimo, dando un giro dialéctico"; algo que "hemos conseguido entre todos y todas, todos los movimientos de solidaridad con Palestina respaldadas por toda la sociedad". No obstante, ha añadido que "indudablemente no es suficiente. Un genocidio no se para con palabras, se para con acciones".

Ha valorado que el Gobierno de Navarra "ha dado más pasos y plantea revisar los acuerdos que haya con empresas israelíes, pero necesitamos que sea ya". Ha considerado que no hacer nuevos contratos "podría ser un paso" pero ha insistido en que "la exigencia, sin duda, es romper relaciones y no solo a nivel comercial". En este sentido, ha valorado que el Ejecutivo foral "va a bloquear que Israel venga al europeo de softball" lo que "nos pone un poco a la cabeza, convierte a la sociedad navarra y a Euskal Herria en punta de lanza contra el fascismo, contra el supremacismo y a favor de los derechos humanos y el derecho internacional".

"La legislación internacional lo deja clarísimo: hay que romper todos los lazos de aquello que mantiene la ocupación israelí, que es ilegal según el derecho internacional". Así, ha reclamado la "ruptura" con empresas relacionadas con Israel y que desde el Gobierno de España "se apliquen sanciones ya, como es su obligación".

Soriano ha insistido en que este cambio en las posturas de algunos países es una respuesta a "la enorme presión popular mundial". "Esto no va de derechas ni de izquierdas, esto es una situación de humanidad, de justicia y de derecho internacional", ha defendido. "Lo que es inaudito es que los gobiernos, fundamentalmente los gobiernos europeos, adalides del derecho y de los derechos humanos, hasta ahora no hayan dado estos pasos. Han tenido que ser asesinados más de 60.000 personas, más de 15.000 niños y niñas, para que empiecen sencillamente a cambiar el discurso. Es absolutamente intolerable", ha censurado.

CHUPINAZO "DE ESPERANZA"

Lidón Soriano ha celebrado que Yala Nafarroa sea una de las entidades propuestas para lanzar este año el chupinazo de inicio de las fiestas de San Fermín; que sería "un cohete de esperanza" y un "hermanamiento de solidaridad entre los dos pueblos".

Ha afirmado que la candidatura de esta plataforma "es un reflejo del hartazgo y la indignación de la sociedad navarra" y ha resaltado que haya gente, "sin nosotras pedir nada, pidiendo el voto". Un chupinazo, ha indicado, que sería "como un cohete de esperanza por la paz, la humanidad, la justicia internacional, el derecho internacional".

Soriano ha señalado que "indudablemente sería para nosotras un motivo de orgullo y satisfacción" lanzar el chupinazo de los Sanfermines 2025, "porque sería como un hermanamiento de solidaridad entre los dos pueblos. Sería realmente precioso".