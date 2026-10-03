Una manifestación en Pamplona reclama el fin del "genocidio" en Palestina y la ruptura de relaciones con Israel

Manifestación en Pamplona en apoyo de Palestina y para exigir la ruptura de relaciones con Israel. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, 7.500 según los convocantes y 3.000 según la Delegación del Gobierno, han vuelto a recorrer las calles de Pamplona este sábado para expresar su apoyo a Palestina, reclamar el fin del "genocidio" y exigir la ruptura de relaciones con Israel. La movilización ha sido convocada por la plataforma Yala, Nafarroa con Palestina, que ha llamado a "seguir en las calles" y ha asegurado que "el sionismo está más débil que nunca".

La movilización ha salido pasadas las 18.00 horas precedida por una gran bandera de Palestina y una pancarta con el lema 'Resistir es vencer. Palestina libre'. También se han podido ver una gran cantidad de carteles con forma de cometas y se han coreado consignas como 'Boicot a Israel', 'Estado sionista, estado terrorista', 'Las tierras robadas serán recuperadas' o 'Israel asesina, Europa patrocina'. La marcha ha enfilado por la avenida Bayona hasta la avenida del Ejército y ha continuado pasando por Príncipe de Viana hasta Merindades. Luego ha continuado por la Avenida Carlos III para finalizar en la Plaza del Castillo.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa, ha destacado que "tres años después de la intensificación de las políticas de ocupación, apartheid y genocidio de Israel en Palestina, seguimos en las calles". "El genocidio continúa y creo que es más evidente que nunca que la causa palestina representa todas las luchas y que el sionismo está detrás de todos los problemas", ha afirmado.

Soriano ha señalado que "estamos asistiendo a una recuperación de la calle" por parte de la juventud que "exige un derecho básico, como es el derecho a la vivienda". A este respecto, ha afirmado que "detrás de los fondos buitre está el capital sionista"; "tenemos un frente común y enfrente tenemos al mismo monstruo, tiene diferentes caras".

"En Palestina atacan el derecho a la vida, aquí el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la vivienda... Es fundamental que sigamos tejiendo redes para unir nuestras fuerzas porque unidas vamos a poder vencer al sionismo", ha manifestado.

Lidón Soriano ha asegurado que "el sionismo ahora mismo está más débil que nunca, aunque no lo parezca, tanto Israel como Estados Unidos". Ha destacado que "tienen una enorme crisis financiera, social, política" mientras que, "como se ha visto en Sol, en Barcelona, en Pamplona, en Bilbao, estamos tomando más conciencia que nunca".

Por todo ello, ha resaltado que "hay que seguir en las calles, hay que seguir exigiendo nuestros derechos, y sobre todo tejiendo relaciones de solidaridad para enfrentarnos a la extrema derecha que se retroalimenta con el sionismo".