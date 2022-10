Una manifestación en Tudela rechaza la zonificación lingüística y reivindica poder "vivir en euskera" en toda Navarra

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por la iniciativa ciudadana hordago!, ha rechazado este sábado en Tudela la zonificación lingüística "que traba o elimina las posibilidades de aprender y vivir en euskera con libertad en toda Navarra".

Al finalizar la movilización, se ha leído un comunicado en el que hordago! ha afirmado que "el euskera es idioma de toda Navarra". Ha remarcado que "desde Tudela no cabe decir simplemente que el euskera es tan respetable como el alemán, el inglés o el francés" sino que, "a diferencia de estas tres lenguas", es "lengua propia de Navarra".

"No se puede entender Navarra sin el euskera y el euskera sin Navarra" y "si Tudela es Navarra, el euskera también es su lengua", han aseverado desde la iniciativa. "Y donde decimos Tudela, decimos Ribera. Y donde decimos Ribera, decimos Navarra entera", han agregado.

Han rechazado la zonificación lingüística porque, a su entender, "es fuente de discriminación, porque es fuente de desigualdad, porque es fuente de desunión de las navarras y los navarros". "Ir en contra de la zonificación es ir a favor de la justicia social", han manifestado.

"Queremos vivir en una Navarra sin ningún tipo de discriminación, tampoco por motivos lingüísticos. Queremos vivir en una tierra en la que todos y todas seamos iguales, tanto en deberes como en derechos; en la que no tengamos distintos derechos según el lugar de Navarra en el que nos encontremos en cada momento. Una tierra que impulse la cohesión de sus gentes; que no la divida por querer vivir en una lengua o en otra; y que no vea la diversidad lingüística como una amenaza sino como una riqueza", han reivindicado.

Desde hordago!, han calificado la zonificación como "un absurdo, que no tiene ni pies ni cabeza" y han subrayado que en las localidades de la zona no vascófona "hay navarros y navarras euskaldunes, o que quieren serlo, o que quieren que sus hijos e hijas lo sean, pero la zonificación les pone las suficientes trabas para impedírselo". "La zonificación invisibiliza totalmente la propia existencia del euskera en esas zonas", han censurado.

Por todo ello, han apostado por "eliminar la zonificación lingüística en Navarra", lo que supondrá, han asegurado, "un avance significativo para nuestra sociedad, un avance en la justicia social y en la unidad y cohesión de nuestro territorio".