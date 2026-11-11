Una manifestación de UGT y CCOO recorre las calles de Pamplona reclamando vivienda "asequible" y salarios "dignos"

Imagen de la manifestación convocada por UGT y CCOO en el marco de la huelga general por la vivienda - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por UGT y CCOO con motivo de la huelga general ha recorrido este miércoles por la tarde las calles de Pamplona reclamando vivienda "asequible" y salarios "dignos".

En la manifestación, que ha partido pasadas las 17.30 horas desde la sede de ambos sindicatos tras una pancarta con el lema 'Salarios. Vivienda. Precios', se han podido ver carteles con mensajes como 'Trabajar para vivir, no vivir para trabajar' o 'Nadie manda si todos desobedecemos', y se han lanzado exclamaciones como 'La lucha es el único camino', 'Huelga general', o 'Si nosotros paramos el sistema se desploma', entre otros.

En la marcha han participado el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo. En declaraciones a los medios de comunicación, Ríos ha afirmado que la huelga general "ha sido un éxito en Navarra".

"Estamos muy satisfechos de la participación", ha indicado Ríos, que ha añadido que "la sociedad navarra ha dicho con claridad" que "no puede ser que" los trabajadores "sigan perdiendo poder adquisitivo mientras que el coste de la vida sube". "Y que no puede ser que el salario sirva para sobrevivir, tiene que ser para vivir. Necesitamos vivienda asequible, necesitamos salarios dignos y necesitamos que se ponga encima de la mesa un plan estructural para construir vivienda asequible, tanto de protección oficial pública de régimen de alquiler, como de compra", ha manifestado.

A su juicio, "no puede ser que sigamos perdiendo poder adquisitivo con una inflación de 4,5% y los convenios colectivos bloqueados". "La sociedad de Navarra hoy ha dicho con claridad que hasta aquí hemos llegado y que tenemos que dar soluciones, que esto no puede demorarse más y que tiene que haber soluciones y alternativas para los trabajadores y las trabajadoras de Navarra", ha apuntado.

En cuanto a cifras del seguimiento de la huelga, Ríos ha respondido que "en sectores estratégicos como la automoción" se ha situado en torno al 85%-90%. "Dentro de los servicios públicos hay servicios mínimos, pero también en salud y en sanidad ha habido un seguimiento importante de la huelga. Y dentro del sector servicios también ha habido muchos trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle, y yo creo que el ejemplo se ha visto esta mañana y se está viendo ahora en esta manifestación. Ha habido un buen seguimiento", ha apuntado.

Preguntado por la responsabilidad que tiene el Gobierno de Navarra en esta cuestión, ha respondido que es "uno de los gobiernos que ha desarrollado más políticas relacionadas con la vivienda". Sin embargo, "si tenemos una oferta pública" de alrededor de 800 viviendas frente a "una demanda de 26.000, evidentemente todo lo que se hace es insuficiente". "Y por lo tanto, creemos que el Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es una política descarada de poner vivienda asequible que puedan comprar los trabajadores y trabajadoras", ha apuntado.

Los salarios, ha continuado, "están bloqueados con toda la intención de la patronal" y que hay "un convenio de convenios, que es el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, que lo tienen bloqueado". "Lo que no puede ser es que la inflación esté en el 4,9% y los salarios congelados. Esto lo están haciendo con intención", ha criticado.

En la misma línea se ha mostrado Josema Romeo, que ha afirmado que "estamos más que satisfechos" con la huelga porque los trabajadores han "dado un paso hacia adelante". "Ha sido un éxito rotundo de la clase trabajadora", ha subrayado, tras añadir que también es "un mensaje político". En este sentido, ha remarcado que en las elecciones generales del 29 de noviembre "tenemos que dar un paso al frente para conseguir las tres grandes reivindicaciones: la vivienda, el control de precios y los salarios".

A la patronal, que "con grandes beneficios, más que nunca", están "bloqueando los convenios", ha trasladado que "esto es un aviso". "No vamos a parar hasta conseguir subidas del 7%", ha manifestado, tras subrayar que el objetivo es que los trabajadores "puedan pagar la vivienda" y vivir "dignamente".

En respuesta a los medios de comunicación sobre la efectividad de las políticas actuales en esta materia, ha subrayado que "hay que mejorarlas, hay que analizarlas". "No sé si estarán dando resultado, es evidente que tenemos que mejorar porque si hay una petición de 5.000 viviendas, y tenemos 800, no. Pero desde luego esto es un trabajo del conjunto. Y a la hora de votar, tenemos que votar los trabajadores y trabajadoras a los partidos políticos que estén por hacer esta labor", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que "viendo las reivindicaciones de la derecha, metiéndose el Partido Popular con las pensiones, metiéndose con los salarios, metiéndose con una huelga ilegal", queda "claro" que "tienen que ser los partidos progresistas".

Por otro lado, ha valorado que "el SMI ha subido un 70%", que los trabajadores "han conseguido mantener las pensiones, subirlas con el IPC, y esto es lo que tenemos que mantener y mejorar". "Esto es una coalición entre la movilización laboral, entre la huelga general y la movilización social. Hoy lo estamos viendo: familias, padres, madres, abuelos, nietos. Por todos ellos estamos aquí", ha comentado.

A la movilización han asistido, entre otros, la secretaria de Organización del PSN, Ester Iso; la portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu; la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel; el coordinador general de IUN, Carlos Guzmán; y los candidatos de Frente Amplio Navarra al Congreso y al Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, respectivamente.