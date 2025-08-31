El mantenimiento de la pasarela de Txubindoa (Huarte) obliga a realizar un desvío en el Paseo Fluvial

El corte del paseo se iniciará este lunes y previsiblemente finalizará el día 29

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tareas de mantenimiento de la pasarela de Txubindoa (Huarte) sobre el río Arga obligarán a cortar el Paseo Fluvial de la Comarca en el tramo que discurre justo después del puente de Artadiburua hasta la avenida Ugarrandia. El corte del paseo se iniciará este lunes, 1 de septiembre, y se prolongará previsiblemente hasta el lunes 29.

A las personas que transiten por la zona se les propondrá un camino alternativo que discurrirá por las calles Dorraburu y Olaz-Chipi, según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) en una nota.

La pasarela de Txubindoa tiene una longitud de 38 metros y una anchura variable entre 260 y 320 cm. El firme de la pasarela está integrado por tablones de madera tratada dispuestos a lo ancho y sujetos sobre correas de acero de 100x50 mm. Las tareas de mantenimiento tienen como objetivo sustituir esas correas, ya deterioradas, para estabilizar el firme de la pasarela. El presupuesto de la intervención es de 35.317,55 (IVA incluido), ha expuesto la Mancomunidad.