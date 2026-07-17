Se mantiene el desalojo de Petilla y los efectivos navarros continúan trabajando en la zona del incendio

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Gobierno de Navarra desplegados para colaborar en las tareas de extinción del incendio declarado el miércoles en Orés (Zaragoza) continúan con sus trabajos, al tiempo que se mantiene el desalojo del municipio navarro de Petilla de Aragón.

El viento ha cambiado este viernes respecto a la jornada del jueves y en estos momentos sopla en dirección opuesta a Petilla de Aragón. El pueblo no ha sufrido daños y se mantiene por el momento el desalojo de la localidad en prevención, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los efectivos que han trabajado durante la noche (brigadas de Estella, Sangüesa y Tafalla) han recibido el relevo durante la mañana.

Forman parte del dispositivo que trabaja ahora en la zona brigadas forestales de Sangüesa y Tafalla con un cabo BHIF, un helicóptero de extinción, un mando del Servicio de Bomberos, técnicos de Medio Ambiente con un buldócer y Policía Foral.

Se mantiene asimismo el dispositivo de Policía Foral para custodiar los accesos y el casco urbano de Petilla.