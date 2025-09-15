Manuela Carmena, Quique Dacosta, Ramón López de Mántaras y Lucía Asué protagonizan la Semana del Pensamiento en Civican

Presentación de la Semana del Pensamiento 2025, de Fundación Caja Navarra - IÑAKI PORTO -FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manuela Carmena, Quique Dacosta, Ramón López de Mántaras y Lucía Asué son los protagonistas de la Semana del Pensamiento 2025 de Fundación Caja Navarra, que tendrá lugar del 20 al 25 de septiembre en Civican.

La cuarta edición de la Semana del Pensamiento cuenta con un programa "que aborda temas clave para el presente y el futuro de la humanidad: valores democráticos del siglo XXI, gastronomía y arte, inteligencia artificial responsable, y migración y diversidad".

Esta es una de las citas anuales "más emblemáticas" de Fundación Caja Navarra, y que marca la apertura del curso 2025-2026 en Civican. Esta semana, según han indicado desde Fundación Caja Navarra en una nota de prensa, "es un referente como espacio de diálogo y reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos, desde una mirada abierta, crítica y plural".

El lunes 22 de septiembre Civican contará con la presencia del chef Quique Dacosta; el martes 23 será el turno del investigador Ramón López de Mántaras; el miércoles 24 de la jueza y política Manuela Carmena; y se cerrará el jueves 25 con la periodista Lucía Asué.

Como novedad, en esta edición de 2025 se ha creado un programa de actividades llamado Laboratorios de Ideas en colaboración con ANAFIE (Asociación Navarra de la Filosofía) que contará con diversas actividades complementarias.

Esta propuesta nació a través de la Convocatoria de Coprogramación impulsada por Civican, en la que entidades y personas interesadas podían presentar sus propuestas para enriquecer la programación del Centro.

Este programa de actividades de Fundación Caja Navarra y ANAFIE ofrece, de manera complementaria a la Semana del Pensamiento, las siguientes propuestas: Exposición: Fotografía y Filosofía.

Muestra de las obras presentadas al Concurso de Fotografía juvenil de ANAFIE: del sábado 20 al jueves 25, de 09 a 20 horas en DEspacio-Café. Habrá visitas guiadas de 09 a 13 horas.

Microteatro: 'La ciudad de las Damas', el sábado 20 de septiembre, a las 10 horas en el atrio de Civican con actrices del Bachillerato de Artes Escénicas.

Diálogo: Taberna de Platón, el lunes 22 de septiembre, a las 17.30 horas en el Espacio café. Propuesta de encuentro dialógico en torno a la educación, la polarización y desinformación o los medios de comunicación.

Recital: Filosofía y poesía, el martes 23 de septiembre, a las 17.30 horas en la Biblioteca con Oihane Garmendia.

Conferencia: Ludopatía a través del cine, el miércoles 24 de septiembre, 17.30 horas en la Sala 3, con Juan Francisco Navas.

Taller: Gastrofilosofía, el jueves 25 de septiembre, a las 17.30 horas en el Espacio cocina -un 'showcooking' con Julen Urtasun-.

Acompañando la Semana del Pensamiento, la biblioteca de Civican ofrece un escaparate de lecturas en torno a los ejes temáticos de las ponencias. Tendrán lugar del 1 al 30 de septiembre, en la Biblioteca de adultos y en la biblioteca infantil.

RELATORÍA Y CONCLUSIONES

Con la finalidad de "impulsar la reflexión y expandir el conocimiento generado a través de los encuentros", se realizará una relatoría con las conclusiones de la Semana del Pensamiento, una vez finalizadas todas las acciones programadas.

Esta relatoría se compartirá exclusivamente a través de redes sociales y de los canales de Fundación Caja Navarra.