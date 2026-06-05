Un 'Mapa de reparadores' de Navarra facilitará información para el arreglo de pequeños electrodomésticos

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, JoseMaría Aierdi, junto al director de Traperos de Emaús, José María García, en la presentación de la campaña para la reducción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un 'Mapa de reparadores' que recoge los establecimientos donde se pueden arreglar aparatos eléctricos o electrónicos habituales en los hogares como el pequeño electrodoméstico (batidoras, tostadoras), y los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores portátiles, tablets), para alargar su vida útil.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral ha inaugurado este viernes, coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, en las instalaciones de Traperos de Emaús en Berriozar, la exposición itinerante 'Dales una segunda vida', que recorrerá hasta octubre diferentes lugares de diez localidades navarras para sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

Uno de los objetivos principales de la campaña es poner en conocimiento de la ciudadanía el 'Mapa de reparadores'. Esta guía estará alojada en la web de la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular.

El mapa se irá actualizando y completando con nuevas aperturas de establecimientos y pretende ser una guía útil para que la ciudadanía pueda localizar con facilidad los puntos de reparación más cercanos. Se ofrecerá información como dirección de los establecimientos, contacto y horario de apertura, y contará, además, con información adicional como las localizaciones de los puntos limpios fijos diseminados en Navarra.

La presentación de este viernes ha contado con la participación del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi y del director de Traperos de Emaús, José María García, así como de la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, y representantes de una docena de mancomunidades de la Comunidad foral.

El consejero José Mari Aierdi ha afirmado que "cada aparato que conseguimos reparar y seguir utilizando es un residuo menos que generamos y una oportunidad más para avanzar hacia un modelo de consumo más responsable". "Con esta campaña y con la puesta en marcha del 'Mapa de reparadores' queremos facilitar a la ciudadanía alternativas prácticas para alargar la vida útil de sus dispositivos, reducir el impacto ambiental asociado a la extracción de materias primas y reforzar la economía circular en Navarra. La mejor gestión de un residuo es evitar que llegue a producirse", ha señalado.

Por su parte, José María García, director de Traperos de Emaús, ha apuntado que "el origen del problema de la gran generación de estos y otros residuos está en el exceso de producción y el consumo desaforado, impulsado por el sistema capitalista actual". Ha subrayado que "la solución está en el control de la producción, comenzando por el uso racional de los recursos y el consumo consciente de lo que realmente necesitamos, incluyendo la reparación y la reutilización de los objetos".

Además de la información sobre dónde reparar los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la herramienta se ha creado con el objetivo de poder complementar en un futuro los puntos de reparación de otro tipo de bienes como vehículos a motor y bicicletas, muebles, menaje del hogar o reparaciones de jardín. Asimismo, cabe destacar que este mapa se ha realizado gracias a la participación del Gobierno de Navarra en el proyecto WEEEWaste.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

La exposición consta de 12 paneles en castellano y euskera en los que se explica, entre otras cuestiones qué es un RAEE y cómo distinguirlo; de qué materiales pueden estar compuestos (oro, paladio, tierras raras); cuáles son los derechos del consumidor relativos a la garantía de aparatos reacondicionados o, en caso de que se estropeen, cómo llegar al 'Mapa de reparadores' a través de un código QR insertado en uno de los paneles.

En definitiva, hace un recorrido pedagógico a través de la vida útil de este tipo de dispositivos, presentes en todos los hogares, con el fin de que la ciudadanía sea consciente del alto impacto medioambiental que tiene tanto su correcta gestión, que permite el reciclaje y por lo tanto una reducción en el uso de recursos, como una gestión incorrecta que puede ser altamente contaminante.

La exposición se ha realizado desde la Oficina para la Prevención de Residuos e impulso a la Economía Circular (OPREC) y la sociedad pública OREKAN, y es la continuación de la anterior campaña de sensibilización '¿Te acuerdas de mí?', que puso en marcha la Dirección General de Medio Ambiente, gracias a la que se pudieron recoger 2,6 toneladas de este tipo de residuo con una iniciativa que animó a la ciudadanía a depositar su RAEE en los puntos limpios.

En esta ocasión, y siguiendo esta línea de trabajo que pretende informar y sensibilizar, la exposición irá acompañada de unos talleres de reparación que realizará la asociación Repair Kafea y que pretenden visibilizar que la reparación es una gran alternativa antes de desechar estos dispositivos.

La exposición se trasladará el sábado al Hiper Eroski, donde permanecerá una semana y, en total estará en diez localizaciones diferentes para terminar su recorrido en Pamplona.

En Navarra se recogen en torno a 4.815 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año, lo que supone 7 kilos por persona y de las cuales el 77% se genera en el ámbito doméstico. En concreto, el pasado año 2025, 1.228 toneladas fueron depositadas en los cerca de 100 puntos limpios repartidos por la Comunidad foral y 779 toneladas, recogidas por el servicio de recogida a demanda en hogares. Es decir, un 42% de estos RAEE domésticos se recogen en los puntos limpios y vía puerta a puerta, mientras que un 34% corresponde a los recogidos por distribuidores profesionales y otro 25% a través de gestores y redes establecidas por los productores de aparatos.

Traperos de Emaús es una entidad pionera en la gestión de este tipo de residuos ya que, desde antes de la directiva y el decreto de RAEES (2002-2005), participa en la puesta en marcha de los sistemas de gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos para su reutilización y reciclaje.

Son gestores autorizados desde 1999 y desarrollan la gestión de los RAAE junto a las Mancomunidades y los Sistemas de Gestión (SCRAP). En 2025, han recogido y tratado 3.632 toneladas procedentes de domicilios y puntos limpios, así como de los distribuidores de toda Navarra, con un 83% de recuperación. Esto supone 5 kilos por habitante y año, aún por debajo de lo que establece el Real Decreto.