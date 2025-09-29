En marcha los nuevos trenes de Renfe entre Pamplona y Zaragoza que recortan 20 minutos el tiempo de viaje

En marcha los nuevos trenes de Renfe entre Pamplona y Zaragoza - RENFE

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos trenes de Renfe entre Pamplona y Zaragoza que recortan 20 minutos el tiempo de viaje han comenzado a circular este lunes, según han informado desde Renfe en un comunicado.

La compañía ha puesto en marcha nuevos servicios de Media Distancia en el corredor Pamplona-Castejón de Ebro-Zaragoza de lunes a viernes que supondrán, en total, un aumento de más de 5.000 plazas a la semana.

A las 6.05 horas de este lunes ha salido de la estación de Pamplona el primero de los nuevos trenes, que ha llegado a Zaragoza Delicias a las 7.48 horas.

Un viaje semidirecto, con paradas en Tafalla, Castejón y Tudela, que recorta 20 minutos el tiempo de viaje de otros servicios entre ambas ciudades y que permite ofrecer nuevas combinaciones para viajar desde Navarra hacia Barcelona, Madrid o Andalucía.

Además, este lunes también empieza a funcionar otro nuevo servicio entre Zaragoza (16.40 horas) y Pamplona (19.06 horas) que antes solo circulaba los viernes y que ahora lo hará de lunes a viernes, y cuyo tiempo de viaje también será 19 minutos inferior.

Este tren tiene parada, además, en Alagón, Cortes de Navarra, Ribaforada, Tudela, Castejón de Ebro, Villafranca, Marcilla, Olite y Tafalla. Y los viernes se sumará a la oferta otro servicio semidirecto Zaragoza-Pamplona a las 20 horas.

A estos trenes entre la capital aragonesa y la navarra se suman nuevos servicios entre Zaragoza y Castejón de Ebro. Así, de lunes a viernes circularán dos nuevos trenes, uno por sentido, entre Castejón y Zaragoza que se sumarán a los ya existentes y que cubrirán una franja horaria no atendida hasta la fecha.

Saldrán de Zaragoza Miraflores a las 9.17 horas y de Castejón de Ebro a las 14.23 horas y darán cobertura a los municipios aragoneses de Alagón, Gallur y Luceni y a los navarros de Tudela, Ribaforada y Cortes de Navarra.

MÁS PLAZAS CADA SEMANA

En total, Renfe pone en marcha 20 nuevos servicios de Media Distancia cada semana en todo el corredor Pamplona-Castejón-Zaragoza, lo que supone más de 5.000 nuevas plazas semanales.

Y presta estos servicios con una unidad 449, la "más moderna" de su flota de media distancia y "una de las de mayor capacidad" (262 plazas).

Se trata de un tren de cinco coches adaptado para personas con movilidad reducida y que dispone de zona para bicicletas, climatización, enchufes en los asientos y sistemas de información a bordo.

El coche intermedio es de piso bajo y es totalmente accesible, ya que cuenta con rampa de accesos, señalización y mobiliario específico.