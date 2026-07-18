María Chivite anima a la selección española ante la final: "En Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha enviado este sábado un mensaje de ánimo a la selección española de fútbol, que este domingo juega la final del Mundial contra Argentina. "Este domingo, a por la segunda estrella", indica.

En un video publicado en la red social X, Chivite afirma que "aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial porque es nuestra tierra quien está aportando mucho a esta selección, porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro".

Según indica la presidenta, "nuestra selección es el reflejo de un país diverso y plural, donde la solidaridad colectiva siempre está por encima de las individualidades". "Nuestra selección representa lo mejor del deporte, representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural, que representa el valor de colectivo y la fraternidad de lo común", señala.

Chivite añade que "los grandes logros nunca se construyen en solitario, nacen cuando cada persona pone al servicio del equipo todo su talento". "Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial porque es nuestra tierra quien está aportando mucho a esta selección, porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro", expone.