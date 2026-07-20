María Chivite celebra la victoria de la selección española y destaca el "esfuerzo y trabajo de equipo"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado la victoria de la selección española en la final del Mundial de Fútbol y ha destacado el "esfuerzo y trabajo de equipo".

En un mensaje publicado en la red X tras el partido entre España y Argentina, Chivite escribió "Campeones!!!!!", para añadir que "de nuevo España gana la copa del mundo!!!".

Ha reconocido la presidenta el "esfuerzo y trabajo de equipo" y ha concluido el mensaje animando "a celebrarlo!!!!".

Por otro lado, el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha mostrado la "condena más absoluta" a la agresión, por parte de un grupo de encapuchados, a unos aficionados que veían la final en una terraza de un bar de Berriozar. "En una noche de felicidad y convivencia sobran las expresiones de violencia e intolerancia", ha dicho.

Ha destacado Remírez que "Navarra vibra con la victoria de la selección española hoy desde el entusiasmo y también desde el respeto". "Sobran los impresentables y violentos", ha expuesto.