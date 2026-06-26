María Chivite dice que el incendio de Ezcabarte sigue "sin controlar" y se trabajará durante "unos cuantos días"

Vista del fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España) - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que continúa sin controlar el incendio en Ezcabarte y ha adelantado que "será una cuestión de trabajo durante unos cuantos días". "Todavía hay varios focos abiertos", ha señalado. Hay unas 400 hectáreas afectadas por el momento por el fuego, cuyo origen se está investigando.

Chivite ha acudido este mediodía al Puesto de Mando Avanzado por el incendio en la localidad de Unzu y ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "estamos en unas horas críticas, esto es una cuestión de temperaturas y quizás a la noche mejore la situación, pero va a durar unos cuantos días".

Según ha continuado, "la buena parte de esto es que por ahora no hay previsión de que pueda haber núcleos urbanos que se vean afectados". Y ha señalado que las personas que fueron desalojadas este jueves de sus casas ya han regresado.

Chivite ha incidido en la "buena coordinación institucional" en torno al incendio, "con el Gobierno de España y con los ayuntamientos, a los que hay compromiso de mantenerlos puntualmente informados porque ellos responden ante sus vecinos". También ha destacado la "buena coordinación" entre el Servicio de Bomberos, Policía Foral, Guardia Civil, SNS, forestales, etc.

"Tenemos todos los medios en estos momentos a disposición trabajando y hay solicitud de más medios a otras Comunidades, al Gobierno de España, pero hay otras Comunidades que están afrontando incendios de dimensiones importantes y en el conjunto del Estado están los medios bastante tensionados", ha dicho.

La presidenta ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la "responsabilidad" que cada ciudadano tiene en "la prevención de incendios".

Por otro lado, Chivite ha aclarado, sobre la orden foral de restricción de algunas labores agrícolas y forestales a partir de las 11 de la mañana de cada día, que "se van a poder hacer esas labores forestales desde el amanecer hasta las 11 de la mañana todos los días". "Siempre habrá esa ventana e iremos adecuando la información y las medidas a como vayan las circunstancias", ha afirmado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha destacado la "colaboración" entre todos los agentes implicados y ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "sensibilización", de que "sean prudentes en las acciones porque todos los recursos empiezan a estar tensionados y estamos a principios de verano".

El jefe del Servicios de Bomberos, Iñaki Elías, ha precisado que "contamos con unas cien personas" en las tareas de extinción, con seis medios aéreos -2 helicópteros del Gobierno de Navarra, 2 del Miteco y 2 aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja)-; 10 brigadas terrestres, 4 mandos, un técnico de Protección Civil, y 5 guardas de Medio Ambiente, entre otros medios. Además, se encuentran colaborando agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, además de la asistencia de Cruz Roja y del SNS.

Elías ha destacado que las altas temperaturas están afectando al incendio, "la insolación en varias partes hace que sea difícil acceder tanto terrestremente como a nivel aéreo". "Tenemos que ser previsores, cautos, también para los intervinientes", ha expuesto.

Sobre los vientos, ha comentado que son flojos de componente sur, que "van a rolar a dirección oeste y eso favorecerá que el aire irá en dirección a la zona quemada y a partir de las ocho se prevé que el viento sea de componente norte, lo que favorecerá que las llamas no sean tan virulentas".