María Chivite insiste en que "sería oportuno" que la Lorafna recoja el euskera como lengua propia de Navarra

María Chivite en la ponencia del Parlamento. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha insistido este viernes en la ponencia parlamentaria para la actualización de la Lorafna que "sería oportuno" modificar el artículo 9 de la ley orgánica de Amejoramiento del Fuero para que "el euskera tenga la consideración de lengua propia de Navarra".

Chivite ha dedicado un capítulo de su exposición al euskera. "Es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo", ha dicho.

A su juicio, "el enfoque, el de la no politización, la no imposición, la mejora de la accesibilidad al conocimiento, está siendo el cauce hacia esa normalización y conformidad social incluso en localidades que históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con el euskera".

En cuanto al conocimiento del euskera, ha comentado la presidenta que "éste debe llegar al conjunto de la comunidad buscando la cohesión social". "Es deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera", ha indicado, para exponer que, en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano por parte de la Administración, ésta "debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua". "Por lo tanto, incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público", ha comentado.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, "y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel". "Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos", ha manifestado, para señalar que "si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar".

SOBRE LA LORAFNA

Chivite ha defendido la Lorafna en su intervención y ha señalado que "el hecho de que no existiera un referéndum en su momento no resta un ápice de legitimidad a esta norma que hemos asumido y aplicado con normalidad, haciéndola nuestra, y es, de hecho, nuestro gran referente".

Ha expuesto que "la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982". "Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente", ha dicho.

Según ha indicado, "en el actual momento político creo que es más que oportuno". "Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social", ha apuntado, para incidir en que "cualquier modificación debería ser fruto del consenso".

Chivite se ha referido al papel del presidente o presidenta del Gobierno de Navarra y ha comentado que, por una parte, es partidaria de eliminar la limitación que contempla la normativa respecto al momento en que se pueda disolver el Parlamento. "Considero más adecuado el enfoque que tiene la normativa estatal, en la que la disolución anticipada de las Cortes solo queda limitada al hecho de que no exista en trámite una moción de censura o que haya transcurrido menos de un año desde la anterior disolución", ha dicho.

Ha indicado que en Navarra existen "muchas más limitaciones", lo que "a su vez limita la posibilidad de dar la palabra a la ciudadanía si en un momento dado un Gobierno no tiene la capacidad para llevar adelante las políticas y la gestión". En ese sentido, "y para evitar parálisis o situaciones indeseadas que puedan perjudicar a la ciudadanía", ha defendido que se articule "un mecanismo menos limitante y más parecido, quizá al que tiene el Estado y el resto de CCAA que no tienen un mandato limitado tras la disolución".

Y sobre la cuestión referida a quién puede ser presidente, ha señalado Chivite que comparte lo que recoge el artículo 29 de la Lorafna sobre que será elegido por el Parlamento de entre sus miembros. "El contexto que vivimos en Navarra, que cualquier Gobierno pasa por acuerdos entre distintos grupos parlamentarios, me ratifica en que con esta dinámica, la figura de la presidenta o presidente está más legitimada", ha afirmado.

Chivite ha propuesto que se contemplen figuras como el Defensor del Pueblo, así como la relación entre Navarra y la Unión Europea. "Además, es una oportunidad esta reflexión sobre la Lorafna para sustanciar el compromiso con la igualdad de género", ha dicho.

La presidenta ha señalado que "si de los trabajos de esta ponencia y las conclusiones a las que se llegue se constata un amplio consenso en cuestiones que se consideren prioritarias, mi Gobierno impulsará la modificación conforme a esa voluntad que debería ser amplia y de gran consenso".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha echado en falta que, dentro de ese abanico de propuestas, la presidenta hablara de corrupción porque "quizás es momento de plantearnos qué podemos hacer desde el punto de vista de la limpieza de las instituciones, de la transparencia" y "si podemos incorporar algo en esta ley de leyes". Sobre el euskera, ha pedido que aclare si su propuesta supone la oficialidad o la modificación de la zonificación.

La socialista Arantza Biurrun ha compartido las propuestas expuestas por la presidenta y sobre el euskera ha defendido que es "una lengua propia de nuestra tierra". "Vamos a seguir trabajando por avanzar en su conocimiento y en su desarrollo desde la no politización, la no imposición, respetando la realidad sociolingüística de cada territorio", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, que ha preguntado qué es para la presidenta un consenso amplio, ha hablado también sobre el euskera para calificar como "interesante" que "la Administración se tiene que euskaldunizar", "pero tenemos un reto que es articular mayorías" para evitar la discriminación. "Hay que tratar de prestigiar el uso del euskera", ha insistido.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido "consensos amplios y plurales" en torno a la reforma de la Lorafna y en cuanto al euskera ha indicado que para Geroa Bai "la verdadera reforma del artículo 9 sería que recoja que el castellano y el euskera sean lenguas oficiales en toda Navarra".

Por su parte, Javier García, del PPN, ha defendido que la Lorafna es "una ley que nos define y nos acoge" y ha trasladado a Chivite que "es una ley que no contó con el apoyo de sus socios de Gobierno". Ha comentado, sobre el euskera, que "siempre ha existido el acceso al modelo D en todos los territorios" y "se ha utilizado el euskera como una herramienta política".

El parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha planteado a la presidenta que "cuando habla del euskera como lengua propia" se refiere a "toda Navarra". "¿Tiene sentido que si es una lengua propia de toda Navarra declaremos que una zona es no vascófona?", ha señalado, para afirmar que "hay que ver si somos capaces de determinar un modelo que supere la zonificación y que trate de mirar a Navarra de una manera integral, con un modelo único".