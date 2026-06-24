María Chivite intensifica la interlocución en Bruselas en defensa de la electrificación de la automoción

La presidenta Chivite, durante la reunión del European Economic and Social Committee (EESC). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este miércoles en la novena reunión de la Comisión de Políticas de Cohesión Territorial y Presupuesto (COTER) de la Unión Europea, donde ha defendido que el papel regional es "irrenunciable" en lo que respecta a la transición del sector automovilístico hacia la electrificación.

"Las regiones debemos estar en el centro del diseño y ejecución de los planes nacionales y los instrumentos financieros", ha señalado, añadiendo también que la política de cohesión europea debe apoyar "a las regiones más expuestas" para que la transición de la automoción europea no deje a nadie atrás.

Durante su intervención, la presidenta ha afirmado que la automoción es "un sector clave para la economía y el empleo del conjunto de Europa, pero también para el empoderamiento, la autonomía y el papel geoestratégico que debe jugar la Unión Europea en el mundo". En ese sentido, ha recordado que el sector no preocupa solo a las regiones directamente concernidas, sino que "es objetivo prioritario para Europa en su conjunto".

Asimismo, Chivite ha insistido en la necesidad de impulsar "el vehículo pequeño y asequible" para lograr la socialización del proceso de electrificación automovilística, contando para ello con "financiación pública e incentivos de mercado". Desde el lado de la oferta, ha remarcado, se debe "facilitar la conversión de plantas, y atender a la estrategia de baterías, componentes, reciclaje, I+D+i, robotización e infraestructura de recarga". Desde el lado de la demanda, la presidenta ha considerado por su parte necesario "incentivar la compra de vehículos, especialmente en segmentos de menor poder adquisitivo".

COTER es una de las seis comisiones del Comité Europeo de las Regiones de la UE, que está compuesto por 329 miembros que representan a entes locales y regionales de los 27 estados de la Unión.

VALOR EUROPEO Y REGIONAL

También ha defendido en su intervención la presidenta que la competitividad del sector de la automoción en Europa debe estar "sustentada en el valor europeo y regional". Así, en el marco de la reciente propuesta legislativa de la Comisión Europea para reforzar la industria en la Unión (la llamada Industrial Accelerator Act y el concepto "Made in Europe"), Chivite ha incidido en que la electrificación automovilística debe basarse en el apoyo a los proveedores europeos, el empleo de calidad, la formación y contribución a los ecosistemas regionales y la perspectiva de género.

"Creo que, si en algo estaremos de acuerdo, es en que queremos un futuro de éxito para la automoción europea", ha expuesto la presidenta al cierre de su intervención, "y en que todas las regiones, no solo las que tienen ya industria, sino también las que pueden acoger inversiones del sector o de sectores vinculados, vayamos de la mano, entendiendo que la prosperidad europea pasa por la cohesión, la cooperación y la competitividad regional en su conjunto".

AGENDA DE LA PRESIDENTA EN BRUSELAS

Antes de participar en la mencionada reunión del COTER, la presidenta Chivite ha asistido también en la reunión del Comité Económico y Social Europeo (EESC) en la sede del Comité de las Regiones, donde se has abordado tanto la posición del EESC como las claves del dictamen que trabaja Chivite.

Durante la tarde de este miércoles, por su parte, tiene previsto además mantener reuniones con el equipo de Stéphane Séjourné, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea; con Massimiliano Salini, diputado del Parlamento Europeo y ponente proponente de la modificación del Reglamento de la UE sobre emisiones de turismos y vehículos comerciales ligeros; y con Elena Sancho, también eurodiputada.

El jueves 25 junio, Chivite mantendrá asimismo una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. Y se reunirá además con Francois Kalfon, europarlamentario coponente de la propuesta de Reglamento de la UE sobre Vehículos Corporativos Limpios.