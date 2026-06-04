María Chivite y la presidenta de Redeia analizan las inversiones en la red de transporte de energía en Navarra

La presidenta Chivite junto a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, y la presidenta de Redeia (Red Eléctrica de España), Beatriz Corredor, han mantenido este jueves una reunión con el objetivo de analizar las distintas inversiones realizadas en la red de transporte de energía de la Comunidad foral, así como su grado de desarrollo.

En este sentido, Chivite ha defendido ante la presidenta de Redeia "la necesidad de seguir modernizando y extendiendo la red eléctrica para adecuarla a las necesidades actuales y futuras de Navarra". "Especialmente - ha añadido la presidenta- en una comunidad cuya sociedad e industria están haciendo un especial esfuerzo en avanzar hacia la descarbonización de la economía, lo que requiere un esfuerzo extra en nuevas inversiones en las infraestructuras de transporte eléctrico, tal y como ha solicitado el Gobierno foral".

Por su parte, Corredor ha destacado el "esfuerzo inversor de Red Eléctrica en la red de transporte de Navarra, en el marco de la planificación vigente, que ha posibilitado el desarrollo de nuevos proyectos, ha impulsado la competitividad de la industria y facilitado su descarbonización, acompañando así el desarrollo económico y social de la región".

En el encuentro se han analizado también actuaciones contempladas en el borrador de la planificación eléctrica 2025-2030 desarrollado por el Gobierno central, que se encuentra actualmente en tramitación. Dentro de estas acciones se contemplan algunas como la ampliación de la subestación de Sangüesa o las actuaciones en la subestación de Tafalla. Asimismo, el borrador de la planificación contempla también un circuito entre las subestaciones de Tierra Estella (Oteiza) y Laguardia (Álava).

ACTUACIONES DE REDEIA EN NAVARRA

Dentro de los proyectos más destacados de Redeia en el territorio navarro, se encuentra la inversión de 25,6 millones de euros en un nuevo eje eléctrico de 400 kilovoltios de doble circuito, que conectará las subestaciones eléctricas de La Serna en Tudela y Magallón en Zaragoza. Se trata de una infraestructura esencial para el suministro del Valle del Ebro y la consolidación de Navarra como referente en transición energética y en la integración de renovables. El proyecto, que contempla además la ampliación de ambas subestaciones, cuenta ya con la declaración de impacto ambiental favorable, y comenzará una vez se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

También dentro de Navarra, Red Eléctrica está llevando a cabo la construcción de la nueva línea de transporte de 220 kv Tierra Estella-Muruarte, eje declarado de interés foral por el Gobierno de Navarra dado su carácter estratégico para el crecimiento económico e industrial de la zona. Cuenta también con una inversión de 25 millones, u contempla tanto la creación de una nueva subestación en Oteiza y la ampliación de la subestación de Muruarte. Este nuevo eje contribuirá a reforzar la red eléctrica y se vinculará a la futura conexión Navarra-País Vasco de 400 kV, cuyas obras se prevé se inicien a finales del presente año. Este proyecto permitirá, además, el desmantelamiento de 120 kilómetros de las líneas aéreas Itsaso-Orkoien 1 y 2, que actualmente atraviesan el parque natural de Aralar.

A ello se suman otras actuaciones estratégicas, como la nueva interconexión con el sistema eléctrico europeo, Navarra-Landes, en cuyo diseño ya trabajan Red Eléctrica y su homólogo francés, RTE.