María Chivite se reúne con el clúster de la automoción de Navarra

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha reunido este martes con el presidente del clúster de automoción, Roberto Lanaspa, que presta ayuda al Gobierno foral en su tarea de dirigir la ponencia sobre automoción que el Comité Europeo de las Regiones entregará a la Comisión Europea, ha informado el Ejecutivo en una nota.

Según ha detallado, Chivite centra sus esfuerzos en lograr "una industria europea competitiva en el mercado internacional, que sea capaz de impulsar la transición verde y digital en sus procesos y que, a la vez, siga siendo referente en derechos sociales y laborales de sus empleados".

Para ello, durante este año 2026, la presidenta se reunirá con representantes políticos, industriales, sociales y sindicales con intereses en la industria de la automoción en Europa para tratar de consensuar posturas y visiones sobre la industria del automóvil europea en el mundo actual.

Cuestiones como la reducción de emisiones de CO2, el impulso del vehículo eléctrico asequible o la gestión de flotas corporativas son aspectos fundamentales alrededor de las normas anticontaminación Euro 7, que entrarán en vigor en 2035.

La reunión de este martes, ha indicado el Gobierno, es clave para consensuar una visión que englobe los intereses del sector en la Comunidad foral, ya que el Clúster de Automoción de Navarra es una asociación transversal que reúne a empresas y entidades de subsectores ligados a la automoción y proveedores de conocimiento y tecnología.

El Comité Europeo de las Regiones es la Asamblea de la UE de los representantes regionales y locales. Está compuesto por 329 miembros, representantes regionales y locales, democráticamente elegidos o responsables ante sus parlamentos o asambleas.