María Chivite se reúne con los socios de Gobierno para abordar la situación de las obras de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se reúne con sus socios para abordar la situación de las obras de Belate. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, participa este lunes por la tarde en el Parlamento foral en una reunión con sus socios de Gobierno para abordar la situación de las obras del túnel de Belate.

La reunión ha comenzado pasadas las 17 horas y a ella asisten representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las tres formaciones que integran el Gobierno de coalición.

El encuentro tiene lugar después de que la semana pasada el Gobierno foral anunciara que su asesoría jurídica no avalaba la opción de recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar a la UTE adjudicataria el modificado de la obra del túnel, cifrado en 8,3 millones de euros. Geroa Bai y Contigo-Zurekin pidieron una reunión de los socios del Ejecutivo para abordar la situación tras conocer este informe jurídicos.

Al encuentro asisten, además de la presidenta del Gobierno de Navarra, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. Por parte del PSN, están también presentes los parlamentarios Ainhoa Unzu y Javier Lecumberri, y la secretaria de Organización Esther Iso.

En cuanto a Geroa Bai, han acudido a la reunión la vicepresidenta segunda del Gobierno, Ana Ollo; el portavoz parlamentario, Pablo Azcona, y la parlamentaria Blanca Regúlez.

La representación de Contigo-Zurekin está formada por los parlamentarios Carlos Guzmán y Miguel Garrido.