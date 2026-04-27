María Chivite urge en Bruselas a acelerar la transformación de la industria de la automoción europea

Un momento de la intervención de la presidenta Chivite. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido en Bruselas la necesidad urgente de acelerar la transformación de la industria de la automoción europea, sector "clave para las regiones y para el proyecto europeo".

En la 8ª reunión de la Comisión de Políticas de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea (COTER), la presidenta ha presentado una ponencia sobre el presente y futuro de la automoción y de impulso a las políticas del automóvil europeas.

María Chivite ha aludido al contexto geopolítico actual, que hace imprescindible "caminar hacia la descarbonización y la autonomía energética en Europa" y ha añadido "estamos en un momento transformador histórico, por su profundidad y velocidad".

Chivite ha enumerado las bases sobre las que se debe sustentar la transformación de la automoción. En primer lugar, ha citado la necesidad de tener "objetivos claros" en el marco climático y de transición de la automoción.

En segundo lugar, ha defendido el protagonismo del apoyo público. "Hay que poner recursos, que lleguen y capilaricen en los territorios", y como tercera idea ha reiterado la necesidad de contar con una estrategia industrial y territorial. Todo ello, defiende "ha de ir acompañado de formación de profesionales, de empleo de calidad y de la incorporación de las mujeres".

NAVARRA, COMO EJEMPLO

En este sentido, ha puesto como ejemplo el modelo navarro. "Estamos liderando un modelo de transición energética y movilidad eléctrica que acompañamos de inversión, de ayudas y deducciones fiscales, y lo hacemos de la mano de las administraciones locales, del Gobierno de España, de la sociedad y por supuesto del sector", ha dicho.

Según ha resumido la presidenta, el presente y futuro de la automoción pasa por impulsar "la innovación, digitalización, sostenibilidad, descarbonización y transversalidad" y, además, por una actuación en distintos planos: "inversión, formación, empleo, mercados, ayudas, cohesión social y territorial, gobernanza, dimensión regional e igualdad de oportunidades".

En la reunión, ha estado acompañada por el experto en automoción Juan Moscoso, director del Observatorio de Política Industrial de Esade-Geo. Moscoso ha insistido en la importancia de la industria de la automoción, "sector que tradicionalmente ha liderado el crecimiento económico de Europa".

Según ha recalcado, 2026 es un año fundamental para la política industrial europea, durante el que "se tienen que tomar las decisiones básicas en lo que se refiere a la autonomía estratégica, con objetivos de industrializar, de fomentar la tecnología, de contribuir a las inversiones". "También en el caso de Navarra y en el caso del sector de automóvil, de impulsar definitivamente todo el paquete legislativo", ha expuesto.

Todas estas cuestiones se debatirán en los próximos meses en el Comité Europeo de las Regiones del que forma parte la presidenta Chivite.