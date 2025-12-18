María Virto Martínez renueva como presidenta del Consejo de Estudiantes de la UPNA

De izda. A dcha.: María Sánchez Francés, Luis Martínez Gómiz, Claudia Cruz, María Molina, Julia Guinea, Jon Nuin, María Virto, Laura Pascual, Blanca Jurado Fernández, Ines Asan Barut, Ainhoa Pérez, André Alfaro y Natalia Lusarreta. - UPNA

María Virto Martínez, alumna de 2º curso del grado en Economía, ha renovado su mandato como presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el órgano de deliberación, consulta y representación del estudiantado, constituido por delegados de grupo en las titulaciones de grado, posgrado y doctorado y por integrantes claustrales de este colectivo.

La máxima representante del alumnado de la institución académica navarra se ha rodeado en su Junta Permanente de un equipo integrado por doce personas (diez mujeres y dos hombres). Incluyéndola a ella en dicha junta, la presencia de mujeres alcanza el 84,6%.

La nueva presidenta (Azagra, Navarra, 2004) cursó la Educación Secundaria Obligatoria en el IESO Reyno de Navarra de su localidad natal y el Bachillerato, en el IES Ega de San Adrián. Ya en la UPNA, fue integrante del Consejo de Estudiantes como vocal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias (ETSIAB) y formó parte de su Junta de Centro. Además, pertenece al Consejo Social de la Universidad. También coordinó la Liga Matemática de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM).

La elección de la nueva presidenta tuvo lugar durante una sesión del pleno del Consejo de Estudiantes, en la que también se renovaron los cargos de vocales de la Junta Permanente y se eligió a los representantes en los consejos de departamento, en las juntas de centro (facultades y escuelas) y en las comisiones de garantía de calidad de los centros.

Así, InÉs Asan Barut (grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios) continúa como coordinadora y Luis Martínez Gómiz (Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho) seguirá al frente de la secretaría del Consejo de Estudiantes, tras haber sido su presidente durante el curso 2023-2024.

Además, las vocalías serán ocupadas por las siguientes personas: la de relaciones externas será desempeñada por Jon Nuin Pérez (grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales); la de Vida Universitaria, por Claudia Cruz Reyes (grado en Ciencia de Datos); la de redes sociales, por André Alfaro Martínez (grado en Derecho); la de la ETSIAB, por María Sánchez Francés (grado en Biotecnología); la de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (ETSIIIT), por María Molina Hernando (doble grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Biomédica); la de la Facultad de Ciencias Jurídicas, por Ainhoa Pérez Martínez (grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos); la de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, por Laura Pascual Salinas (grado en Trabajo Social); la de la Facultad de Ciencias de la Salud, por Blanca Jurado Fernández (grado en Psicología); la de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por Julia Guinea Sodupe (Programa Internacional del grado en ADE), que repite en el cargo; y la del campus de Tudela, por Natalia Lusarreta García (grado en Ingeniería en Diseño Mecánico). Queda por designar la persona que ocupe la vocalía de doctorado.

Dos vocales asumirán, además, otras responsabilidades en la Junta Permanente del Consejo de Estudiantes: Jon Nuin ocupará la vicepresidencia; y María Molina, la vicesecretaría.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano de deliberación, consulta y representación del estudiantado y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento. Entre sus competencias, se encuentran canalizar, debatir y proponer iniciativas provenientes de estudiantes, recabar información que afecte a la comunidad universitaria para transmitirla al alumnado, participar en los procesos de evaluación de los servicios de la universidad, y elegir a sus representantes en la Comisión de Calidad y a delegadas y delegados que formarán parte de las juntas de centro y de los consejos de departamento, ha informado la UPNA.

Además, ejerce la representación, a nivel nacional, en órganos como el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), así como en diferentes asociaciones que reúnen a los consejos de estudiantes de las distintas universidades.

Los órganos del Consejo de Estudiantes son el pleno, que debe reunirse, al menos, una vez al año, siempre dentro del periodo lectivo; y la Junta Permanente, integrada, al menos, por presidente o presidenta, una secretaría y ocho vocales (seis por cada uno de los centros, un séptimo que represente a los estudiantes de doctorado y otro más del campus de Tudela).