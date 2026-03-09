Este martes se abre el plazo de presentación de candidaturas al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de candidaturas al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 estará abierto desde este martes, 10 de marzo, y hasta el lunes 13 de abril. En este mismo plazo, se podrán presentar también candidaturas al Premio del Talento Artístico. Las personas y entidades interesadas en realizar propuestas pueden presentarlas por vía telemática, postal o presencial, ante el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra.

El Premio Príncipe de Viana de la Cultura, creado en 1990, tiene como fin el reconocimiento de la tarea llevada a cabo por personas o instituciones relevantes, con especial vinculación con Navarra, en cualquiera de los ámbitos de la cultura, bien sea mediante el ejercicio de la creación, el estudio o la investigación, o bien mediante su promoción y fomento. Está dotado con 20.000 euros en metálico.

Por su parte, el premio para la Promoción del Talento Artístico se creó en 2020 con la finalidad de apoyar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito artístico y cultural, servir de referente a la juventud y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente en Navarra.

También se valora el impacto social y cultural de los trabajos o actividades en los que ha participado la persona premiada. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, y el premio consiste en la programación o exhibición de un proyecto artístico de la persona galardona, que se apoya con una dotación de 10.000 euros.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA

La presentación de propuestas para el Premio Príncipe de Viana 2026 puede realizarse a través del correo electrónico premioprincipedeviana@navarra.es o de forma presencial, en la sede del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo (C/ Navarrería, 39-1º 31001 Pamplona). Se pueden también remitir mediante correo certificado dirigido a dicha dirección postal, indicando en el sobre 'Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026'.

Podrán presentar candidaturas de forma individual los miembros del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, así como instituciones públicas, entidades educativas, culturales, sociales y ONG legalmente constituidas de cualquier país, y también aquellas personalidades a quienes la organización invite. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismos o para las organizaciones a las que representen legalmente.

Las candidaturas deben ir acompañadas de los datos acreditativos de la personalidad jurídica de la entidad o de las personas proponentes, un resumen de los méritos y trayectoria personal o profesional, así como cualquier otra documentación complementaria que permita verificar los méritos alegados.

El jurado del premio estará formado por los miembros del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, que valorará los relevantes méritos que concurran en cada una de las candidaturas.

Toda la información sobre la presentación de candidaturas se encuentra en el catálogo de trámites del Gobierno de Navarra.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PREMIO TALENTO ARTÍSTICO

La presentación de candidaturas para el Premio a la Promoción del Talento Artístico deberá realizarse a través de correo electrónico, en la dirección dg.cultura.ipv@navarra.es, así como de forma presencial o mediante correo certificado remitido a la citada sede del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, indicando en el sobre 'Premio a la Promoción del Talento Artístico 2026'.

Pueden presentar candidaturas los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad con residencia legal en Navarra, así como las entidades, legalmente constituidas, compuestas por personas que cumplan estos requisitos. En caso de no tener residencia legal en la Comunidad, deberá acreditarse que la persona candidata ha participado en proyectos o actividades relacionados o vinculados con Navarra.

Con las candidaturas, además de los datos acreditativos de la entidad o persona que realiza la propuesta, se deberá adjuntar una memoria explicativa en la que se recojan los méritos que avalan la presentación, y al menos una carta de apoyo a la candidatura. La información se encuentra disponible en el catálogo de trámites.

La entrega de ambos premios se efectuará en acto público, en fechas que se anunciarán próximamente. Para más información sobre estos galardones, se puede consultar la página web de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.