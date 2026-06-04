Más de 100 artistas rendirán homenaje al patrimonio lírico de Navarra en una gala en el Auditorio Barañáin

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 artistas rendirán homenaje al patrimonio musical de Navarra en la gala 'Tesoros. Legado lírico navarro'. El espectáculo, promovido por Sinfonía Navarra y coproducido por AGAO Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, cuenta con la colaboración de Fundación Baluarte. Se celebrará el 18 de junio a las 19.30 horas en beneficio de ANFAS (Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo), gracias a la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

'Tesoros. Legado lírico navarro' reunirá sobre el escenario a Sinfonía Navarra, la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro Lírico AGAO, además del tenor José Luis Sola y la soprano Raquel Fernández, bajo la dirección de Javier Echarri López. Luis María San Martín presentará el concierto y contextualizará las obras.

El programa plantea un recorrido por el patrimonio musical navarro a través de un formato sinfónico de gran escala, concebido para acercar al público actual un repertorio lírico poco habitual en las salas de conciertos. En él convivirán obras muy populares, tanto de zarzuela como de música popular navarra, con otras prácticamente inéditas, firmadas por algunos de los grandes compositores navarros. Rinaldo Zhok ha realizado los arreglos.

Entre las obras que se interpretarán destacan la jota El guitarrico, de Agustín Pérez Soriano (Valtierra), además de títulos menos escuchados, como Lucifer, de Apolinar Brull (San Martín de Unx); La húngara, de Joaquín Gaztambide (Tudela); y una obertura de Emilio Arrieta (Puente la Reina), entre otras composiciones.

La propuesta se ha presentado este jueves en rueda de prensa, con la participación de Luis María San Martín, musicólogo y miembro de Sinfonía Navarra; Rubén Jauquicoa, director gerente de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra; María Lecumberri, alcaldesa de Barañáin; José Orduna, de Acción Social de Caja Rural de Navarra; y Helena Gallego, gerente de ANFAS.

HOMENAJE A LA CORAL BARAÑÁIN ABESBATZA

Luis María San Martín ha destacado la "calidad artística" del concierto, con el que Sinfonía Navarra "aumenta el patrimonio inmaterial de la Comunidad en forma de música sobre un escenario". Asimismo, ha subrayado que el repertorio de zarzuela "forma parte del imaginario colectivo y no desmerece de otros más reconocidos" y que "resulta muy accesible para todos los públicos".

Por su parte, Rubén Jauquicoa ha manifestado la intención que hay detrás de esta gala: "Recuperar y difundir nuestro legado musical es también una forma de servicio público. Acercar las obras de nuestros compositores, compartirlas con distintas generaciones y mantenerlas vivas en los escenarios fortalece el vínculo de la ciudadanía con su propia cultura".

María Lecumberri se ha referido al homenaje a Coral Barañáin Abesbatza, recientemente premiada por su trayectoria y su labor en la difusión de la música coral, como reconocimiento a su contribución al tejido cultural navarro. "Queremos reconocer a esta agrupación por representar a nuestra localidad, por su aportación a la cultura, por todos sus éxitos y por toda su larga trayectoria", ha dicho.

Desde Caja Rural de Navarra y ANFAS han puesto en valor el carácter benéfico de la iniciativa. "En este concierto, cultura y compromiso social van de la mano. La colaboración entre entidades y decenas de artistas nos mostrará un espectáculo único y solidario", ha apuntado José Orduna.

Helena Gallego ha explicado que los beneficios se destinarán íntegramente al programa de respiro familiar de ANFAS, concebido como un apoyo de carácter temporal para familiares que conviven con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. "Al mismo, tiempo, nos ayudará a dar visibilidad a nuestra labor en el año en el que celebramos nuestro 65 aniversario. Este concierto nos recuerda que formamos parte de una comunidad comprometida", ha puntualizado.

Las entradas, al precio de 10 euros, pueden adquirirse ya en la taquilla y en la página web del Auditorio Barañáin.