Más de 1.000 personas participan en la I Semana del Voluntariado de Navarra

Una cadena humana ha puesto fin a la I Semana del Voluntariado de Navarra. - INIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han participado a lo largo de los últimos seis días en la I Semana del Voluntariado de Navarra, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra junto con las entidades del ecosistema del voluntariado de la Comunidad foral para visibilizar, reconocer y promover la acción voluntaria y acercar a la ciudadanía las diferentes posibilidades de participación.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y la responsable de coordinación interna de Medicus Mundi en Navarra, Aragón y Madrid y vicepresidenta del Consejo Navarro del Voluntariado, Natalia Herce, han participado este sábado en la III Fiesta del Voluntariado, celebrada en el Bosquecillo de Pamplona, con la que ha concluido una programación integrada por 32 acciones desarrolladas desde el pasado lunes.

Remírez ha puesto en valor la respuesta obtenida en esta primera edición de la Semana y ha destacado que "más de 1.000 personas han participado y respondido a las propuestas que hemos desarrollado en colaboración con las entidades de voluntariado durante estos seis días". "Es un dato para sentirnos satisfechos, pero sobre todo esperanzados, porque detrás de esas más de 1.000 personas hay interés por conocer, ganas de participar y personas que se han acercado por primera vez a una entidad y que quizá hayan encontrado una causa, un proyecto o una forma de implicarse que hasta ahora no conocían", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que la fiesta celebrada este sábado "no es solamente el final de una semana, sino la celebración de una respuesta colectiva que nos demuestra que en Navarra existe una sociedad dispuesta a implicarse, a participar y a cuidar de los demás".

UNA CADENA HUMANA PARA REPRESENTAR "EL PULSO QUE NOS UNE"

Uno de los momentos centrales de la mañana ha sido la cadena humana del voluntariado, en la que las personas participantes, ataviadas con las camisetas rojas creadas para la ocasión, se han unido en el Bosquecillo para representar 'El pulso que nos une', lema de esta primera Semana del Voluntariado.

La imagen ha querido simbolizar la red que conforman las personas voluntarias, las entidades, las instituciones y la ciudadanía y visibilizar "la capacidad transformadora que adquiere el voluntariado cuando conecta personas y esfuerzos en torno al bien común".

"Una persona sola puede hacer mucho, pero cuando nos damos la mano, cuando conectamos personas, entidades, instituciones y comunidades, nuestra capacidad de transformar las cosas se multiplica. Ese es el pulso que nos une", ha subrayado Remírez, quien ha agradecido a las personas voluntarias "su tiempo, su compromiso y su contribución diaria a cuidar de Navarra y de las personas que viven en ella".

Por su parte, Natalia Herce ha puesto el foco en la "dimensión humana" del voluntariado y en la diversidad de formas de participación existentes. "Detrás de una palabra tan grande como voluntariado casi siempre encontramos cosas muy pequeñas: una conversación, una visita, una llamada, una tarde compartida, alguien que escucha o alguien que acompaña. No hace falta hacer algo extraordinario para cambiar algo; muchas veces basta con estar", ha destacado.

Herce ha animado especialmente a las personas que durante esta Semana se han acercado por primera vez al voluntariado a continuar conociendo a las entidades y sus proyectos. "Cada persona tiene algo que aportar y hay muchas maneras de ser voluntaria porque hay muchas maneras de ser persona. Ojalá quienes se hayan acercado estos días con curiosidad hayan descubierto que también hay un sitio para ellas", ha indicado.

MÚSICA, EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

La Fiesta del Voluntariado ha comenzado a las 11.30 horas con la recepción de entidades, personas voluntarias y ciudadanía y la entrega de camisetas y materiales creados para la jornada. Durante toda la mañana, el Bosquecillo se ha convertido en un espacio festivo y de encuentro con hinchables, juegos tradicionales, pintacaras, música y propuestas de animación para todas las edades.

La jornada ha contado asimismo con la participación de Sembrando Ilusiones - Payasos de Hospital, que ha contribuido a la animación de la fiesta, y con la exposición 'Historias que nos unen: convivencia intercultural y narrativas contra el racismo en Navarra', organizada por Fénix Asociación Navarra. Personas voluntarias de la entidad han acompañado la muestra y explicado a las personas asistentes las historias y el proyecto desarrollado en Pamplona, Tudela y Tafalla.

Tras la cadena humana, la música ha tomado el protagonismo con el concierto de Correcaminos Rock&Roll Band, que ha puesto el broche festivo a una mañana concebida para reconocer y agradecer la labor de las personas voluntarias y de las entidades que hacen posible el voluntariado en Navarra.

SEIS DÍAS Y 32 ACCIONES PARA ACERCAR EL VOLUNTARIADO A LA CIUDADANÍA

La fiesta celebrada este sábado ha cerrado seis días de programación en los que 18 entidades han participado directamente en las 32 acciones de la I Semana del Voluntariado de Navarra. Desde el lunes 14 de septiembre, la ciudadanía ha podido acercarse a la acción voluntaria desde perspectivas muy diferentes a través de jornadas de puertas abiertas, talleres, actividades formativas, encuentros, charlas, experiencias prácticas, cinefórum y sesiones online.

La programación arrancó con la presentación de la Escuela de Acción Voluntaria, junto con propuestas orientadas a aprender a actuar ante un atragantamiento, comunicar y utilizar nuevas narrativas para visibilizar el voluntariado, construir comunidad y bienestar a partir de los 50 años, conocer la actividad de entidades sociales o adquirir herramientas y competencias para la acción voluntaria.

A lo largo de la semana también se han abordado la igualdad dentro de las entidades de voluntariado, las diferentes oportunidades para colaborar con organizaciones sociales y sanitarias, la prevención y actuación ante problemas de salud, y la relación entre juventud y voluntariado. Entre las iniciativas desarrolladas han destacado talleres y jornadas de puertas abiertas; actividades para acercarse al comercio justo y la cooperación; y propuestas dirigidas a conocer de primera mano ámbitos concretos de participación.

La programación ha permitido además reflexionar sobre las nuevas tendencias del voluntariado, el ahorro energético y el consumo responsable, la realidad de la migración adolescente, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, los derechos humanos y la violencia contra las mujeres. El viernes, antes de la Fiesta de cierre, otras propuestas utilizaron el cine y el debate como herramientas para profundizar en los derechos humanos y la justicia.

La Semana del Voluntariado de Navarra también ha permitido generar espacios de encuentro entre las propias organizaciones y ha reivindicado la responsabilidad de estas en el acompañamiento de quienes deciden colaborar. "El voluntariado no consiste solamente en encontrar personas dispuestas a ayudar. Las entidades tenemos que saber recibirlas, formarlas, cuidarlas, acompañarlas y conseguir que su participación tenga sentido. Las personas voluntarias cuidan de otras personas y de muchas causas, y las entidades tenemos que cuidar también de nuestras personas voluntarias", ha afirmado Natalia Herce.

Actualmente, Navarra + Voluntaria cuenta con 218 entidades registradas, 108 programas de voluntariado activos y 4.693 personas inscritas. Además, el Mapa Interactivo de Entidades de Voluntariado de Navarra recoge 427 puntos geolocalizados correspondientes a 377 entidades en el conjunto de la Comunidad foral.