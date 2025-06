Más de 14.000 menores han solicitado la tarjeta infantil para viajar gratis en villavesa a partir del 1 de julio

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 14.000 menores de entre 5 y 14 años (ambas edades inclusive) han solicitado la nueva tarjeta infantil que les permitirá hacer uso de la nueva tarifa infantil 'I' y viajar gratis en las villavesas a partir del 1 de julio. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recuerda que es posible solicitar telemáticamente la tarjeta infantil, que será indispensable para hacer uso de la nueva tarifa infantil a partir de julio.

La nueva tarifa infantil 'I' se ha establecido gracias a las nuevas ayudas del Gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La Mancomunidad ha calculado que puede haber unos 40.000 menores entre 5 y 14 años residentes en la Comarca que podrían ser beneficiarios de la gratuidad del servicio. Según ha recordado la MCP, los menores de 5 años no pagan el transporte público.

Para solicitar la tarjeta, los padres, madres o personas tutoras de los menores pueden hacerlo en el espacio específico que la MCP ha habilitado en su web, de manera sencilla y rápida, y recibirán la tarjeta en su domicilio en un plazo aproximado de 15 días. De hecho, las tarjetas tramitadas hasta la fecha empezarán a llegar esta semana. Desde la MCP se anima a todas las personas que pueden ser beneficiarias de esta tarifa a que realicen sus solicitudes lo antes posible si desean utilizarlas ya durante los Sanfermines.

No obstante, aquellas personas que no puedan realizar su solicitud online, pueden dirigirse a cualquiera de los puntos físicos de creación de tarjetas personalizadas. La solicitud no se podrá realizar en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana de la Mancomunidad.

El trámite implicará la aportación de una copia del DNI o NIE por el anverso, o del pasaporte. En el caso de menores de edad que no dispongan de DNI o pasaporte, se podrá aportar una fotocopia del libro de familia en la página en la que figuren los datos del menor. Asimismo, habrá que aportar una fotografía actualizada en color tamaño carnet. La emisión de la tarjeta también es gratuita, salvo que haya que reponerla por deterioro o pérdida, en cuyo caso se cobrará dos euros.

La vigencia de las tarjetas de perfil infantil 'I' será hasta que la persona titular cumpla los 15 años y un máximo de 5 años desde su emisión. No obstante, hasta que la persona titular cumpla 15 años, la tarjeta se renovará de manera automática si se detecta que con la tarjeta se ha hecho algún viaje en villavesa en el último año.

LA BONIFICACIÓN DEL RESTO DE TARIFAS

Desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio, las tarifas del Transporte Urbano Comarcal están aplicando la bonificación del 50% en los viajes pagados con tarjetas monedero y abonos temporales. De este descuento, el 30% lo financia el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el 20% restante la MCP gracias a la aportación de Gobierno de Navarra y ayuntamientos.

Desde el 1 de julio, con motivo de las nuevas ayudas del Gobierno central, el Transporte Urbano Comarcal no solo implementará la tarifa infantil I, sino que también modificará el resto de sus tarifas hasta finales de año. En el caso de la tarifa joven, a partir del 1 de julio el Gobierno financiará el 50% del descuento, por lo que el descuento final en el Abono 30 días joven para menores de 31 años (Social J) se mantendrá igual al aplicado durante el primer semestre del año.

Para el resto de las tarifas subvencionadas, la aportación del Gobierno bajará a partir de julio del 30% al 20%. Sumado al 20% de descuento de la MCP, el descuento total pasará por tanto del 50% al 40%. Esto afectará a los viajes pagados con tarjeta monedero y a los abonos temporales -excepto el abono joven- que experimentarán una subida respecto a la tarifa que se ha pagado durante el primer semestre del año. El billete sencillo y el billete sencillo especial San Fermín son los únicos que no tienen bonificación, ya que se pagan en efectivo o con tarjeta bancaria.