Más de 200 jóvenes presentan sus trabajos científicos y tecnológicos en la octava edición de Elhuyar Zientzia Azoka

El consejero Juan Luis García con los participantes en la octava edición de Elhuyar Zientzia Azoka | Navarra Tecnociencia. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha destacado este sábado "la importancia de promover las vocaciones STEM entre la juventud para construir una Navarra formada e innovadora", en el acto de apertura de la octava edición de Elhuyar Zientzia Azoka | Navarra Tecnociencia, feria de ciencia y tecnología joven.

Este evento ha reunido en Baluarte a 227 estudiantes de entre 12 y 18 años procedentes de 15 centros educativos navarros, que han presentado 51 proyectos STEM en la sala de exposiciones del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, informan desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

En su intervención, el consejero ha puesto el foco en el talento y el fomento de las vocaciones STEM. "Nuestra Comunidad será tan fuerte como lo sea su capacidad para atraer, retener y potenciar el talento joven, especialmente en las vocaciones STEM. Queremos tener una Navarra mejor preparada para afrontar los próximos desafíos", ha subrayado.

Además, ha puesto en valor el 53% de mujeres participantes en la feria. "Estáis haciendo que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas sean cada día un poquito más reales e igualitarias. Nuestra responsabilidad es ofreceros las herramientas, la confianza y las oportunidades para que lideréis la ciencia y la tecnología del futuro", ha destacado.

En el acto de apertura, presentado por Arnaitz Fernández, también ha participado María Uresandi, coordinadora de actividades científicas de NICDO - Planetario; quien ha dado la bienvenida a las personas asistentes; y Edurne Gaston, coordinadora de la Unidad de Ciencia de Elhuyar, que ha destacado el valor de la feria como espacio para visibilizar el talento científico de la juventud navarra.

Posteriormente, y durante tres horas, los equipos participantes han expuesto los proyectos desarrollados a lo largo del curso escolar, "combinando rigor científico con competencias digitales y capacidad de innovación". Los trabajos han abordado retos del mundo real relacionados con la sostenibilidad, la salud, el medio ambiente y la tecnología, entre otros ámbitos. Para cerrar la jornada, cada participante ha recibido un diploma en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la ciencia y la tecnología.

En la feria han participado los siguientes centros educativos: Agoitz DBHI, Amazabal BHI, Bizilabe Iruña, Colegio Luis Amigó, DBHI Otsagabia, El Molino, IES Basoko, IES Julio Caro Baroja, IES Mendillorri BHI, IES Padre Moret-Irubide, IES Plaza de la Cruz, IES Sarriguren BHI, Liceo Monjardin, San Fermin ikastola y Tafallako ikastola.

La feria Elhuyar Zientzia Azoka - Nafarroa Tecnociencia está organizada por NICDO / Planetario de Pamplona y Elhuyar, con la colaboración del Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Aditech, la Universidad Pública de Navarra y la sociedad pública Nasertic.

Los equipos navarros participantes en la feria de este sábado tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos junto con grupos de Euskadi en la edición principal de Elhuyar Zientzia Azoka, que se celebrará en Bilbao del 6 al 9 de mayo.