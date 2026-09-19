Más de 3.500 personas han sido diagnosticadas de Alzheimer en Navarra, el 71,6% de ellas mujeres

Archivo - Dos mujeres mayores paseando. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según los datos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), hay actualmente en Navarra 3.549 personas con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, aunque los especialistas advierten de que la cifra real será probablemente mayor. La dificultad de identificar todos los casos se encuentra por una parte en que, aunque la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, existen otras enfermedades que también la producen; y, por otro lado, que, en ocasiones, en el momento del diagnóstico, la enfermedad se encuentra todavía en fases muy estacionales.

La enfermedad de Alzheimer afecta en mayor medida a las personas mayores (el 75% de las diagnosticadas tiene más de 80 años) y de modo muy significativo a las mujeres, que suponen el 71,6% del total: 2.542 frente a 1.007 hombres. Pueden consultarse los datos completos de prevalencia de esta enfermedad en la página web de Gobierno Abierto, donde se han publicado con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el lunes, 21 de septiembre.

"Debido a la elevada prevalencia con la edad, esta enfermedad constituye un importante reto para los y las pacientes, sus familias y para el conjunto de los sistemas sanitario y social", señalan desde el Gobierno de Navarra.

Actualmente, no se dispone de un tratamiento capaz de curar la enfermedad y, si bien ha habido en los últimos años avances en el campo de las nuevas terapias, "estas presentan una eficacia limitada y requieren un control muy intenso de su seguridad en el ámbito asistencial, dado que sus efectos adversos pueden ser importantes". Esta circunstancia ha llevado de momento a la no financiación de estos medicamentos en España y en la mayoría de los países europeos.

Desde el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), se señala que se han producido en los últimos años avances muy relevantes, especialmente en las herramientas que permiten diagnosticar esta dolencia de forma más precoz y precisa.

TEST MÁS ACCESIBLES Y FIABLES PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

También se han producido avances importantes en el diagnóstico precoz gracias al desarrollo de biomarcadores cada vez más accesibles y fiables. Próximamente se incorporarán a la práctica clínica habitual nuevos test de laboratorio para aquellos pacientes con un alto grado de sospecha de enfermedad de Alzheimer, una vez realizados los estudios previos pertinentes.

Según indican las doctoras Larumbe y Tellechea, en el Hospital Universitario de Navarra, "el Servicio de Neurología y el Servicio de Análisis Clínicos han trabajado conjuntamente en la validación de estos test, un paso previo fundamental para su próxima incorporación a la práctica clínica".

Estos avances permitirán mejorar "de forma considerable" la fiabilidad del diagnóstico y favorecerán una identificación más temprana de la enfermedad. Ambas neurólogas señalan que "un diagnóstico más precoz supone, además, una mayor ventana de oportunidad desde diversos puntos de vista: para que los pacientes puedan participar en la toma de decisiones sobre su futuro de forma informada; para planificar y reforzar las intervenciones no farmacológicas; y para valorar, cuando estén indicados y disponibles en un futuro si los hay, los tratamientos farmacológicos".

Junto a estos avances, es fundamental mantener una atención coordinada y centrada en las necesidades de las personas con demencia y de sus familias. En este sentido, desde 2014 se viene desarrollando en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el plan de atención al paciente crónico con demencia avanzada, que, gracias a la coordinación entre atención primaria y especializada, permite ofrecer atención a pacientes y familias, especialmente en los momentos de descompensación.