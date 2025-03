Más de 6.500 personas participan en las jornadas y sesiones del Festival Punto de Vista 2025

El certamen celebrará si vigésima edición del 2 al 7 de marzo de 2026

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista concluyó el sábado 1 de marzo su 19ª edición tras una semana en la que consiguió reunir a más de 6.500 personas en las 6 jornadas y más de 70 sesiones en las que se desarrolló.

La cita, promovida por el Gobierno de Navarra y organizada por la sociedad pública NICDO, concitó el interés tanto de público de la comunidad como de otros lugares, profesionales del sector provenientes de todo el mundo y estudiantes de cine. Además, el festival ha anunciado que celebrará su 20ª edición del 2 al 7 de marzo del próximo año.

La propuesta de la edición recientemente cerrada ha recogido títulos que "no se pueden ver con facilidad en la gran pantalla". De esta forma, cineastas y artistas como Frans van de Staak, Miñuca Villaverde, Anne-marie Faux o Iñaki Garmendia han protagonizado secciones como 'Focos', 'Lan' o 'Contactos'. Por su parte, la Sección oficial ha concentrado las obras de autores como José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, emilio hupe, Mourad Ben Amor, José Luis García, Declan Clarke, Ana Comes, Ramón Balcells, Maddi Barber o Marina Lameiro, entre otras, "destacando el gran número de estrenos (cuatro estrenos mundiales, cuatro estrenos internacionales, un estreno europeo, siete estrenos en España y un estreno en Navarra)", ha subrayado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Por otro lado, el contexto más cercano ha estado representado en 'Termitas' gracias a las obras de Isaías Griñolo, Víctor Ladera, Amparo Garrido, Carlos Baixauli, Joaquín Lisón o Rocío Montaño. La Inteligencia Artificial en las prácticas documentales ha estado presente a través de personalidades como Antonio Somaini, Ramón del Buey Cañas, Guillem Serrahima Solá o del colectivo Estampa.

Por último, la iniciativa X Films ha contado con el estreno mundial de 'Volver a casa tan tarde' de Celia Viada Caso, cineasta asturiana que da el testigo a su paisano Pablo Casanueva como nuevo creador invitado que filmará una película en Navarra a lo largo del próximo año.

Los premios otorgados por el Jurado internacional y el Jurado de la Juventud para las cintas de Sección oficial se han repartido entre cuatro cineastas mujeres y cuatro cineastas hombres. El Gran Premio a la Mejor Película ha sido para 'Cuadro Negro' de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, que también se alzó con el Premio de la Juventud a la Mejor Película. Por su parte, Anne Benhaïem fue seleccionada como Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección por 'La limace et l'escargot'. El Premio al Mejor Cortometraje fue para 'Writing poems at the end of the world' de Wonwoo Kim. El Premio Especial del Público a la Mejor Película ha sido para 'Cambium' de Marina Lameiro y Maddi Barber. Por último, Pierre Louapre y Ramón Balcells recibieron sendas Menciones Especiales del Jurado por sus trabajos 'La prunelle rouge' y 'A.', respectivamente.

En cuanto a la cifra de personas acreditadas en el festival, ha crecido hasta las 465, un 8% más que en 2024. De entre todas ellas, encontramos perfiles profesionales (231, 50%), estudiantes (156, 33%), prensa (51, 11%), Jurado de la Juventud (18, selección realizada a partir de las 98 personas inscritas, 4%) y Jóvenes Programadoras (9, 2%).

RED DE COLABORACIÓN

Por otro lado, Punto de Vista ha establecido "una extensa red de colaboración para seguir ampliando su proyección tanto a nivel nacional como internacional". Respecto a ediciones anteriores, se ha continuado con el apoyo de entidades e instituciones como ICAA, Acción Cultural Española, Fundación SGAE, Ayuntamiento de Pamplona, Centro Huarte, EiTB, Instituto Navarro de la Juventud, Carné Joven, Filmoteca de Catalunya, Filmoteca de Galicia, Navarra Music Commission, Elías Querejeta Zine Eskola, Golem, Courtisane Festival, Radio 3, Docs & Talks o la plataforma Festival Scope.

Además, en esta edición se han sumado la Embajada de Países Bajos, el Círculo de Bellas Artes, el Eye Filmmuseum o The Theater of The Matters; y se han promovido las redes profesionales a través de iniciativas, encuentros o sesiones de trabajo creadas de la mano de Navarra Film Industry, NAPAR, Doklab Navarra, CIMA o (H)emen.

Entre las colaboraciones destaca la establecida con Doc Alliance, red europea integrada por siete de los festivales de documental más prestigiosos de Europa que ha seleccionado a Punto de Vista como festival invitado para 2025. Así, representantes de dichos eventos se desplazaron a Pamplona, y se organizaron diferentes actividades, eventos y reuniones conjuntas que arrancaron en Pamplona con dos presentaciones y con la proyección de la última película ganadora del Premio Doc Alliance, The Landscape and the Fury. La alianza está compuesta por los festivales CPH:DOX, Doclisboa, DOK Leipzig, FIDMarseille, Ji.hlava IDFF, Millennium Docs Against Gravity FF y Visions du Réel.

Con todo, Punto de Vista se despide hasta 2026, año en que celebrará su 20ª edición del 2 al 7 de marzo con una nueva dirección artística al frente. Así, se cierra el ciclo de Manuel Asín, siguiendo la convención del periodo de cuatro años establecido por el festival para la duración de sus direcciones artísticas. Próximamente se abrirá el envío de candidaturas para todas aquellas personas que quieran plantear sus propuestas para asumir el cargo. De esta forma, la persona seleccionada tomará el relevo a Carlos Muguiro (2005-2009), Josetxo Cerdán (2010-2013), Oskar Alegria (2015-2017), Garbiñe Ortega (2018-2021) y Manuel Asín (2022-2025).