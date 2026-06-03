Mayo ha sido un mes muy cálido en Navarra

Archivo - Paisajes del Valle del Baztán en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mayo ha resultado un mes muy cálido en Navarra superando los valores medios de temperatura en 1-2ºC en la mayor parte de las estaciones.

Del 27 al 29 de mayo se superaron los 35ºC prácticamente en toda Navarra, destacando la temperatura máxima de este mes el día 22 de mayo en la vertiente cantábrica. Etxalar, Goñi y Azanza han sido las estaciones que más se han alejado de sus valores medios con cerca de 3ºC más.

Tal y como recoge el comentario meteorológico que publica cada mes el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el agua almacenada en los embalses ha subido del 84% del mes de abril al 88% del último mes. En ello han influido las lluvias intensas de los días 2 y 4 de mayo con más de 5mm en 10 minutos.

Según ha destacado, se batió la efeméride de máxima precipitación en 24 horas del quinto mes del año en la estación de Olagüe.

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi con 113km/h el día 4 de mayo, y Ujué / Uxue con 86km/h.