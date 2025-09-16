Mayoría en el Ayuntamiento de Pamplona para pedir que se tramite la reducción de la jornada laboral

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración presentada por el PSN para dar pedir la tramitación de la ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que fue rechazada en el Congreso de los Diputados.

El texto ha contado con el respaldo de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PP han votado en contra.

Por medio de la declaración, el Ayuntamiento manifiesta su "más firme rechazo al veto parlamentario del Congreso el 10 de septiembre de 2025 que bloquea la tramitación de la reducción de jornada, una iniciativa apoyada por amplios sectores sociales y profesionales y el tejido sindical navarro".

Asimismo, el Consistorio muestra su "respaldo al proyecto de ley del Gobierno que pretende avanzar hacia una jornada laboral más equilibrada, justa y compatible con la realidad socioeconómica de Pamplona y Navarra".

Por ello, insta a los grupos parlamentarios con representación en Navarra y que se han opuesto a esta tramitación a que "reconsideren su posición y favorezcan el debate y la tramitación de la norma".

También se acuerda impulsar en el ámbito municipal iniciativas y medidas concretas para "fomentar jornadas flexibles, conciliación efectiva y bienestar laboral, compatibles con la reducción legal semanal a 37,5 horas".

Por último, el Ayuntamiento aprueba trasladar esta declaración al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Trabajo, a los grupos parlamentarios de Navarra y España, y también a los sindicatos y demás entidades relacionadas, como muestra del "respaldo institucional" de Pamplona.