La mayoría del comité afirma que el "pacto extraestatutario" suscrito por TCC y UGT "vulnera derechos fundamentales"

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación mayoritaria en el comité de empresa de TCC Moventis (ATTU, CCOO, ELA y LAB) han criticado este miércoles que el "pacto extraestatutario promovido por la empresa y avalado por UGT" contiene "cláusulas gravemente lesivas para los derechos de los trabajadores".

Según han indicado estos sindicatos en un comunicado conjunto, estas cláusulas "no figuran en el texto del pacto en sí, sino que se introducen en el documento de adhesión individual, lo que agrava aún más su carácter abusivo y su efecto de presión sobre la plantilla".

"En un contexto de convenio colectivo caducado y con un conflicto abierto desde hace meses, la empresa ha optado por un atajo inaceptable: condicionar mejoras salariales a adhesión individual y, aún más grave, introducir mecanismos de castigo económico vinculados al ejercicio del derecho de huelga", han señalado.

A juicio de los sindicatos, "penalizar directa o indirectamente un derecho fundamental reconocido constitucionalmente no es negociación, es coacción". El pacto "prevé retirar incrementos salariales recogidos en el mismo e incluso reclamar devoluciones con carácter retroactivo a quienes ejerzan su derecho a la huelga". Estas cláusulas "buscan desmovilizar y dividir a la plantilla mediante miedo y presión económica".

"Ninguna subida puede justificarse si su precio es la renuncia a derechos básicos. Recordamos que los pactos extra estatutarios no sustituyen a un convenio colectivo ni pueden imponerse al conjunto de la plantilla. La adhesión es individual y voluntaria. Lamentamos profundamente el papel de UGT en esta operación. Un sindicato que se reclama defensor de la lucha avala textos que castigan la huelga y fracturan la unidad", han manifestado

La responsabilidad sindical, han continuado, "exige defender a quienes trabajan, no facilitar estrategias empresariales de división". "Reiteramos nuestra disposición a negociar un convenio colectivo estatutario, con garantías, transparencia y respeto a los derechos fundamentales. Mientras tanto, utilizaremos todas las herramientas legales y sindicales para proteger a la plantilla e impugnar cualquier práctica que vulnere la libertad sindical y el derecho de huelga", han reivindicado.