La mayoría de los partidos insisten en que Entrecanales acuda a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

Archivo - Imagen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obras públicas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Navarra, a excepción de Vox, se han mostrado partidarios de que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, comparezca en la comisión de investigación del Legislativo foral sobre adjudicaciones públicas.

Entrecanales estaba citado para este martes en la comisión de investigación, pero la empresa comunicó que no acudiría. Acciona considera que, en ajuste a la ley de sociedades mercantiles, corresponde al Consejo de Administración determinar quién será su representante. Así, propuso a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección de la compañía, para acudir a la comisión, según han explicado a Europa Press fuentes de la empresa.

Además, las mismas fuentes han precisado que estos días José Manuel Entrecanales asiste en Suiza al Foro de Davos, si bien este no es el argumento en el que basan su ausencia en la comisión, sino la consideración de que corresponde al Consejo de Administración designar quién debe acudir.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, los portavoces de todos los grupos, salvo el de Vox, han coincidido en que la comisión había llamado a comparecer a Entrecanales y que es él el que debía comparecer. La comisión de investigación se reúne este mismo lunes para abordar la situación.

Así, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la ausencia de Entrecanales "era algo que podía ocurrir, están haciendo caso a sus asesores jurídicos y, desde luego, nosotros hacemos caso a nuestros asesores jurídicos". "Los letrados del Parlamento defienden que es obligatoria la presencia en una comisión de investigación cuando eres convocado. Esa es nuestra posición y, por tanto, el señor Entrecanales, a nuestro juicio, debiera haber acudido", ha señalado.

Esparza ha considerado que "el daño reputacional para Acciona no se produce por el hecho de acudir o no acudir a una comisión de investigación, sino que se produce por los hechos que están siendo investigados, que son de una tremenda gravedad, porque evidentemente, presuntamente participar en una trama de corrupción de la mano del señor Cerdán, el señor Ábalos, el señor Antxon o Koldo García, daña a la marca y eso es lo que está causando ese deterioro".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "quien está citado de manera nominal, y así se ha acordado por parte de la comisión, es él -José Manuel Entrecanales, y no puede derivar en otra persona". Unzu ha destacado que "las normas de la comisión de investigación son bastante claras". "Quien es citado a comparecer tiene la obligación de comparecer", ha señalado.

Respecto a funcionarios del Estado pertenecientes a confederaciones hidrográficos que no acudieron la semana pasada a la comisión alegando que deben responder ante las Cortes Generales y no ante cámaras autonómicas, Unzu ha indicado que "es cierto que los funcionarios del Estado no tienen obligación de venir a las comisiones ordinarias, pero se han negado a asistir a una comisión de investigación, y ahí hay una discrepancia entre la Abogacía del Estado, que defiende que los técnicos funcionarios del Estado no están obligados a venir, y este Parlamento, que considera que sí que deben acudir si están citados a las comisiones de investigación".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que el presidente de Acciona "tiene que venir, está obligado a comparecer, y compete a la comisión ver qué medidas se van proponiendo a este respecto, porque creo que deberíamos volver a requerir su asistencia a esta comisión".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha instado a "respetar las decisiones que se han tomado en la propia comisión de investigación, a respetar, por tanto, el papel del Parlamento y su facultad para llevar adelante esta comisión de investigación conforme a la norma, y en esa norma está que las personas que están citadas acudan a este Parlamento, a no ser que tengan un impedimento que tienen que demostrar ante la comisión". "Las personas físicas o jurídicas que están citadas a la comisión tienen que venir y eso es lo que va a procurar Geroa Bai que se cumpla", ha expuesto.

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que "quien está llamado por parte de la comisión" es José Manuel Entrecanales y "quien tiene que venir es él, más allá de la colaboración que pueda tener con la comisión de investigación, aportando otras personas que puedan dar información". "Desconocemos la información que pueda tener Entrecanales, pero una vez que la comisión le llama, debe venir a dar las explicaciones que considere oportunas", ha señalado.

No obstante, ha criticado a grupos parlamentarios que "se atreven a acusar de corrupción a los empresarios pero son muy tibios para acusar a sus socios". "Esa es la doble vara de medir de algunos", ha apuntado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha indicado que, "a pesar de los intentos para evitar la comparecencia, confiábamos en que -Entrecanales- pudiera participar" y ha querido "denunciar el obstruccionismo de Entrecanales respecto a su comparecencia". "Pidió no comparecer, pidió que comparecieran otros en su lugar. Vamos a demostrar nuestra determinación para que cumpla su obligación de dar explicaciones en este Parlamento, porque nadie está por encima de nadie. Si se quiere interrogar a los presuntos corruptos, también hay que interrogar a los presuntos corruptores", ha afirmado.

Preguntado sobre por qué su grupo habla de los empresarios como presuntos corruptores, pero no así a los políticos, ha señalado que "si se investiga a los presuntos corruptos, hay que investigar a los presuntos corruptores, ese lo único que he dicho". "En este caso se supone, porque ha salido en prensa, que los presuntos corruptores de toda la trama famosa han sido Acciona y Servinabar, con lo cual nos parece correcto preguntar a los responsables de esas empresas", ha indicado, y ha afirmado que "corrupto y corruptor es exactamente igual de mal".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha considerado que la comparecencia de José Manuel Entrecanales "seguramente no va a aportar nada" en la comisión y ha calificado de "innecesario" que "venga una persona que no va a aportar nada". "Estamos a favor de llamar a personas que puedan aportar información y esclarecer las dudas que hay sobre Belate", ha indicado.

Emilio Jiménez ha afirmado que la comisión de investigación "es un engaño, están dilatándola, no se permite que vengan Alzórriz -exvicesecretario general del PSN- y la hermana de Cerdán" y ha incidido en que Entrecanales "iba a aportar poco". "Es interesante que vengan los que han estado formando parte del supuesto entramado criminal o las personas que puedan aportar de verdad información", ha expuesto.