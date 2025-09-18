La MCP organiza diversas actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible

El programa ofrece visitas a un autobús de los años 80, conciertos y un recorrido por lugares históricos del transporte público

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha organizado diversas actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que se celebra del 16 al 22 de septiembre.

Se ha programado así 'Una villavesa de las de antes', de manera que desde el viernes 19 hasta el domingo 21 estacionará una villavesa de los años 80 en la calle Bosquecillo de Pamplona. Este vehículo podrá ser visitado el viernes de 17 a 20 horas, el sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas y el domingo de 11 a 14 horas.

El sábado 20 de septiembre el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Navarra ofrecerá, en dicha villavesa, unas sesiones musicales en la que se irán rotando dúos, tríos y cuartetos. La música será interpretada tanto dentro como fuera del autobús, de 12 a 14 horas, en sesiones de 15 minutos.

El viernes 19 el historiador David Alegría realizará un recorrido especial por el centro de Pamplona. A lo largo del paseo se descubrirán y comentarán algunos de los lugares más emblemáticos vinculados a la historia del transporte público en la Comarca de Pamplona. La visita partirá a las 17 horas desde la calle Rincón de la Aduana 12, frente a la sede de la Mancomunidad.