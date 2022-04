La MCP promueve un espacio de trabajo conjunto para dar respuesta a las inundaciones en el área de Pamplona

PAMPLONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los ayuntamientos de Pamplona, Villava, Burlada, Huarte y Ezcabarte (Barañáin ha excusado su asistencia) han creado un ámbito de trabajo para la prevención, adaptación y respuesta coordinadas a las inundaciones en el área metropolitana de la Comarca de Pamplona. Representantes de dichas entidades han mantenido este jueves una primera reunión en la sede de la MCP.

Las previsiones científicas indican que las recientes avenidas de los ríos Ultzama y Arga en el área metropolitana van a ser cada vez más recurrentes debido a los efectos del cambio climático. Ante esta situación, cada entidad local ha tomado o está estudiando tomar diferentes medidas con el fin de prevenir y paliar los graves efectos de las riadas sobre bienes y personas, ha informado la Mancomunidad en una nota.

No obstante, ha añadido, es evidente que el medio fluvial forma un continuo que no entiende de límites municipales, y que cada actuación llevada a cabo en el río en un punto concreto va a tener efectos aguas arriba y aguas abajo del mismo. Ello puede llevar a desbaratar actuaciones o a limitar el alcance de estas si no se realizan de forma coordinada. Este es el motivo de la constitución de este marco de trabajo y de esta primera sesión celebrada hoy, en la que cada entidad ha expuesto los documentos de planificación con los que trabaja y los proyectos en marcha existentes, así como su problemática particular.

Así, se ha propuesto la elaboración de un 'contrato de río' común que abarque los ríos Ultzama y Arga y los municipios de Pamplona, Villava, Barañáin, Burlada, Huarte y Ezcabarte y la propia MCP como entidad gestora del Parque Fluvial. También se ha destacado la conveniencia de incluir en este grupo de trabajo al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con quienes se mantiene una relación estrecha.

Se considera que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona puede asumir un papel coordinador del trabajo por su carácter comarcal, por su estrecha relación con el embalse de Eugi y por la propia entidad del Parque Fluvial de la Comarca, que se extiende 32 kilómetros por ambos ríos.