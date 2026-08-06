ME Silent Quartet, Gussy y la danza de Qabalum, las tres citas de KULTUR del 7 al 9 de agosto

Imagen de ME Silent Quartet. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa estival KULTUR 2026, promovido por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, continúa con su despliegue semanal acercando propuestas artísticas de primer nivel a diferentes entornos urbanos y patrimoniales de la Comunidad foral.

El inicio de este fin de semana se situará en Lumbier este viernes 7 de agosto a las 21.00 horas, momento en el que el concierto de ME Silent Quartet transformará la Plaza Mayor con su propuesta 'Remembering Charlie'. Cuando se cumplen doce años del fallecimiento de Charlie Haden, esta formación -integrada por profesores del Conservatorio Superior de Navarra y de Musikene como Marcelo Escrich, Luis Giménez Álvarez, Alberto Arteta y Mikel Andueza- ofrece un concierto homenaje con composiciones del propio Haden arregladas para el grupo y temas dedicados a su memoria.

La velada se completará con su proyecto 'Camera Chronicles', "una propuesta que explora los límites expresivos del conjunto mediante la fusión de tango, jazz y contrapunto para tocar las fibras más íntimas del oyente", señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El relevo estilístico llegará el sábado 8 de agosto a las 21.00 horas en la Plaza del Paseo de la Fuente de Allo de la mano de Gussy y su concierto 'Canciones desnudas'. Con una dilatada trayectoria iniciada en el año 2000 al frente de El Color de la Duda y continuada posteriormente en el dúo de folk Barracus, el músico se ha consolidado como uno de los cantautores más activos de la escena foral a través de la autoedición artística. En esta ocasión, Gussy apuesta por un formato íntimo de guitarra y voz que fomenta la interacción con el público, la charla espontánea y la explicación de sus propios procesos creativos.

Este fin de semana de programación concluirá el domingo 9 de agosto a las 20.00 horas en la Plaza de Garde con la actuación del colectivo de danza contemporánea Qabalum y su espectáculo 'Todo este ruido'. Fundado en Pamplona en el año 2020 por Lucía Burguete y Diego Pazó, el grupo presenta una pieza creada para dos intérpretes y un dron "en la que los cuerpos se entrelazan y orbitan para dibujar imágenes de gran carga poética entre la penumbra y la luz". "La coreografía bebe de las potentes narraciones fragmentarias del cómic, el imaginario de la ciencia ficción y los efectos especiales para reflexionar en un espacio vacío sobre la posición simbólica del ser humano en el espacio y el tiempo", destacan desde el Ejecutivo foral.