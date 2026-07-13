La medianoche del 14 al 15 de julio Pamplona recupera las tarifas habituales de estacionamiento regulado

Imagen de una zona de estacionamiento regulado - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pamplona dejará de ser zona naranja de estacionamiento en el momento en el que acaben los Sanfermines. La medianoche del 14 al 15 de julio la zona de estacionamiento regulado volverá a su funcionamiento habitual, con los mismos horarios, colores y tarifas que durante el resto del año.

Lo mismo ocurrirá con los aparcamientos disuasorios que este año, por primera vez, han sido de pago. A partir miércoles volverán a ser gratuitos las primeras 24 horas de estacionamiento.

Desde el pasado domingo 5 de julio y durante todas las fiestas de San Fermín, Pamplona es zona naranja de aparcamiento las 24 horas del día.

La zona naranja comprende en San Fermín el actual sector 2, que se corresponde con el Segundo Ensanche desde la avenida de la Baja Navarra, avenida de Conde Oliveto y avenida del Ejército hacia el Sur; el sector 3 Milagrosa y Azpilagaña; el sector 4 Iturrama; el sector 5 Ermitagaña, Mendebaldea y Echavacoiz Norte; sector 6 San Juan; sector 7 aparcamiento de zona hospitalaria; sector 8 Rochapea; sector 9 San Jorge y sector 10 Txantrea. Se puede sacar tique durante las fiestas para un máximo de 24 horas de estacionamiento.

A partir del 15 de julio, vuelven las características de cada uno de los colores del estacionamiento regulado (azul, naranja, rojo/verde, rojo y verde), con su horario de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas.

La zona de estacionamiento de larga duración en calle del Muelle (sector 9), la zona de estacionamiento roja en la estación de Renfe y la zona del Cementerio, con la primera hora gratuita, seguirán con su regulación habitual, ya que tampoco han cambiado en estos días de San Fermín.