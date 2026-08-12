Medio Ambiente convoca ayudas por 1,2 millones euros para mejorar la gestión de residuos domésticos

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PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha publicado en el BON la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades locales para implantar medidas de prevención, recogida, transporte y tratamiento de residuos y para lo que ha destinado un total de 1,2 millones de euros del Fondo de Residuos 2026.

Esta convocatoria de subvenciones, cuyas solicitudes se tramitarán de modo telemático a través de la ficha de trámite, tiene carácter anual y se dirige a entidades locales que tienen atribuida la competencia de recogida, transporte o gestión de residuos domésticos y que entreguen los residuos a una instalación de tratamiento en la Comunidad foral.

En concreto, la convocatoria se divide en dos líneas de actuación: la primera, con una dotación de 240.000 euros, está dirigida a fomentar medidas para disminuir el desperdicio alimentario, fomento de uso de envases reutilizables o estudios y trabajos técnicos sobre prevención; y una segunda línea, de 960.000 euros, dedicada a actuaciones que mejoren los sistemas de recogida separada, trazabilidad y gestión de los residuos domésticos y comerciales de gestión municipal, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La intensidad de la ayuda será de un 90% sobre el importe de los gastos subvencionables para el caso de las inversiones de capital y de un 100% para los gastos corrientes, con una asignación inicial máxima de 200.000 euros a cada entidad beneficiaria.

AYUDAS PARA EMPRESAS

Además de estas ayudas, Medio Ambiente tiene previstas otras dos próximas convocatorias para la mejora de la gestión de residuos domésticos también dirigidas a las entidades locales, en este caso, para inversiones plurianuales. Una de ellas está dotada de 4,8 millones de euros y la otra, para inversiones vertebradoras, de 8,8 millones.

Por otra parte, Medio Ambiente publicará también próximamente una cuarta línea de ayudas dirigida a empresas que tengan su centro de producción en Navarra y que generen o gestionen residuos industriales, de construcción y demolición, material bioestabilizado o agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI). En este caso serán objeto de subvención las acciones encaminadas a incrementar la protección medioambiental y la dotación será de 1,7 millones.