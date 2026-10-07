Medio Ambiente impulsa el Vaso Único de Navarra para avanzar en un "modelo común" de reutilización en fiestas y eventos

La directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña y el alcalde de Lekunberri, Arkaitz Goikoetxea, con representantes de los establecimientos adheridos a la iniciativa. - ORIOL CONESA - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lekunberri ha sido el escenario donde se ha presentado este miércoles el Vaso único de Navarra, una iniciativa impulsada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para avanzar hacia un "modelo común" de reutilización y reducir la generación de residuos plásticos en fiestas y eventos.

La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, y el alcalde de Lekunberri, Arkaitz Goikoetxea, han presentado este proyecto que parte de la idea de que "no basta con que un vaso sea reutilizable, sino que es necesario un sistema que permita que vuelva al circuito, se lave y pueda utilizarse de nuevo". Por ello, el Vaso Único se plantea como un "modelo común" para Navarra, que permita que los mismos vasos puedan utilizarse en diferentes fiestas y eventos, evitando que cada celebración genere nuevos vasos y que estos acaben convirtiéndose en objetos de un solo uso.

La iniciativa se pone en marcha de forma práctica en Lekunberri, en colaboración con el Ayuntamiento y la Mancomunidad Mendialdea, coincidiendo con las fiestas de la localidad y permitirá testar un sistema de devolución diseñado para facilitar que el vaso regrese al circuito de reutilización.

Durante las fiestas, las personas recibirán el vaso reutilizable con un depósito de un euro, que será recuperado cuando el vaso sea devuelto en los establecimientos participantes.

Además, se habilitará una oficina de devolución de vasos en el Ayuntamiento de Lekunberri, donde la ciudadanía podrá entregar los vasos y recuperar igualmente el depósito. El punto permanecerá operativo durante las fiestas y contará también con un horario posterior a las celebraciones.

Esta fórmula busca "facilitar al máximo" la devolución y evitar que la falta de un punto cercano o el hecho de encontrarse en un lugar diferente al de la compra impida que el vaso vuelva al sistema. La oficina estará abierta el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas; el domingo 11 y el lunes 12, de 12.00 a 14.00 horas; y el miércoles 14 de octubre, de 16.30 a 19.30 horas.

COMPROMISO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

La puesta en marcha del sistema cuenta además con una importante adhesión voluntaria de colectivos y de establecimientos hosteleros de Lekunberri ya que el 70% de los mismos se han incorporado a la iniciativa, pese a que su participación no es obligatoria en el marco de este proyecto.

Entre las entidades adheridas se encuentran: Txozna Batzordea, Hontza Zulo Elkartea, Jubilatuak, Lekuon Berri Taberna, Hostalfix 360 S.L., Albi Taberna y Ogi Berri.

La Mancomunidad Mendialdea pondrá a disposición de los establecimientos participantes los vasos reutilizables y, cuando sea necesario, realizará la recogida de los vasos utilizados para su limpieza. Para las fiestas se prevé disponer de un stock aproximado de 20.000 vasos.

Esta experiencia que comienza en Lekunberri permitirá analizar el funcionamiento del sistema, conocer la respuesta de la ciudadanía y de los establecimientos participantes e identificar mejoras que puedan facilitar su extensión a otras localidades navarras.

El objetivo final es "avanzar hacia un modelo en el que usar, devolver, lavar y volver a utilizar forme parte de la organización habitual de las fiestas y eventos, reduciendo la generación de residuos y haciendo efectiva la reutilización".