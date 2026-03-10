Medio Ambiente invierte medio millón de euros en mejoras para la piscifactoría de Oronoz-Mugairi

El consejero Aierdi visita la piscifactoria de Oronoz-Mugaire. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha invertido un total de 456.796 euros para reformar la piscifactoría de Oronoz-Mugairi y mejorar los trabajos que se realizan en ella, tales como la producción de huevas y la cría de alevines para repoblar los ríos, tanto de trucha como de salmón. En este último caso, se está haciendo un especial esfuerzo para su conservación dada la situación crítica que atraviesa la especie a lo largo de toda la cornisa cantábrica, según ha informado el Ejecutivo.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, junto con la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, ha visitado la piscifactoría para conocer la remodelación de la misma, así como el estado de las primeras fases de cultivo de los ejemplares con los que se repoblarán nuestros ríos este 2026.

Aierdi ha insistido en que "la gestión del salmón y la trucha tiene que abordarse desde un punto de vista integral y, en ese sentido, en el Departamento seguimos trabajando en la mejora de la permeabilidad de la cuenca y la eliminación de barreras, pero también, en la renovación de las infraestructuras como las que hoy estamos viendo y que son necesarias para que el personal técnico del Departamento y Orekan pueda seguir trabajando con la gran profesionalidad y delicadeza con la que lo hace para optimizar los resultados en la cría de ambas especies y, sobre todo, del salmón, al que estamos tratando de preservar pese a las graves condiciones que sufre la especie".

Entre las principales obras acometidas en la piscifactoría de Oronoz-Mugairi, y que se han ejecutado en el último año y medio, destacan: una toma de agua de fuente desde el manantial Oieregi de la Regata Zeberia, que permite mantener un flujo de agua de calidad y limpio en las épocas críticas de incubación de la hueva de salmón, evitando la incidencia de la turbidez a la vez que mantiene una temperatura constante para favorecer el desarrollo de alevines y la supervivencia de ejemplares adultos en la época estival; una bomba de peces, tanto para el movimiento de los mismos dentro de las instalaciones como para la carga en los vehículos de los ejemplares para la repoblación, la cual disminuye el manejo y aumenta el bienestar de los peces al pasar de una zona a otra a otra dentro del agua; y un cubierto anexo almacén, que mejora de zonas de trabajo de los piscicultores.

De igual manera se están probando el efecto de la implantación de un sistema de enfriamiento de alevinaje, para la mejora de aquellos más tardíos y que debido al aumento de la temperatura sufren menores tasas de eclosión, ha añadido el Ejecutivo.

Además, la reforma ha incluido un nuevo cubierto, con instalación de placas fotovoltaicas sobre el mismo, con un objetivo doble, por un lado, producir electricidad para las instalaciones de la propia piscifactoría y otras instalaciones del Gobierno de Navarra en la zona (como el túnel de la N-121 o edificios púbicos en Mugairi y Bertiz) y, por otro lado, también sirve para sombreo de los estanques de trucha de manera que el agua no se calienta tanto y permite la cría en mejores condiciones. La instalación de este cubierto, con un coste de 171.500 euros, ha sido financiada y ejecutada por la sección de Proyectos Europeos y Economía Circular del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial.

Las obras de mejora se han complementado con la retirada de vegetación exótica lo cual permite recuperar bosques riparios autóctonos, como son las alisedas, que es un hábitat de interés comunitario, la vez que se reduce la afección de las hojas de platanero que impactan negativamente en la limpieza y adecuación del agua que utiliza la piscifactoría.

DOS NUEVAS LÍNEAS DE CULTIVO DE TRUCHA AUTÓCTONA

El plan de repoblaciones para este 2026 en las tres piscifactorías de Navarra, las de Oronoz-Mugairi, Roncal y Anotz, contempla una previsión de producción de 50.000 alevines de salmón, así como 15.300 truchas.

Como novedad, por primera vez desde que existen registros hace 40 años, todas las truchas con las que se van a repoblar los ríos navarros van a ser autóctonas. En concreto, proceden de dos nuevas líneas de cultivo autóctonas diseñadas a partir de reproductores salvajes: una línea pirenaica, obtenida a partir de reproductores procedentes de los ríos Eska y Salazar, y otra línea oriental, constituida por reproductores rescatados anualmente del canal de derivación del embalse de Yesa, en el río Aragón.

Previamente, estos ejemplares fueron sometidos a análisis genéticos con el fin de descartar la presencia de hibridación e introgresión genética, "garantizando así su pureza". Asimismo, de ambas líneas se emplearán, en los tramos objeto de repoblación, individuos que alcancen la talla legal de captura, es decir, aquellos que han sido cultivados durante más de un año hasta superar la talla mínima vigente de 20 cm.

Esta repoblación, que va a servir para el refuerzo de las poblaciones objeto de pesca, es el resultado de 6 años de trabajo y de los cambios en la forma de cultivo introducidos en esta piscifactoría para eliminar progresivamente la genética alóctona y sustituirla por una propia de nuestros ríos.

En los últimos años la repoblación de trucha ha caído como consecuencia de los malos cultivos de años precedentes debido al calor y también por el citado cambio en el modelo de cultivo ya que 2025 se repoblaron las últimas truchas triploides y las primeras autóctonas. En 2026 está previsto que se repueblen 15.300 truchas, ya todas ellas autóctonas, y en los próximos años se irá aumentando progresivamente esta cantidad en la medida en la que se afiancen los parámetros y el conocimiento para una producción cada vez más estable, ha expuesto el Gobierno.