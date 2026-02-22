Medio centenar de comercios participarán, del 26 al 28 de febrero, en una nueva edición de Pamplona Stock

Cartel de la campaña Pamplona Stock 2026. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 comercios de Pamplona se han sumado a la celebración del ya tradicional Pamplona Stock, una cita que coincide con el final del periodo de rebajas, en el que los establecimientos de moda y complementos, principalmente, ofrecen sus productos con "importantes descuentos".

Esta nueva edición del Pamplona Stock se llevará a cabo la próxima semana, desde el jueves 26 al sábado 28, en el horario comercial habitual de los establecimientos. Además de ofrecer el género con descuentos en el interior de sus comercios, también podrán sacar sus productos a la calle "como reclamo para la ciudadanía". Los establecimientos adheridos a esta iniciativa se identificarán con un cartel en sus escaparates, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pamplona.

Como en ocasiones anteriores, el Consistorio ha puesto en marcha esta acción promocional, en colaboración con las distintas asociaciones comerciales de la ciudad, para visibilizar la marca comercio local y apoyar la liquidación de stock coincidiendo con el fin de la temporada de invierno. A la feria se han sumado comercios del Casco Antiguo, pero también del Ensanche, Rochapea, Iturrama, San Jorge, Ermitagaña y Mendebaldea, además de la zona comercial de Martín Azpilcueta.

Principalmente, se pondrán a la venta artículos de moda y complementos, que son los que más varían de una temporada a otra del año, pero también se han adherido comercios dedicado a electrodomésticos, plantas y alimentación, entre otros.

Más allá de identificarse con el logo de la feria, los establecimientos podrán sacar parte de su género a la calle. No obstante, no podrán ocupar más metros lineales que los que tiene la fachada. En cuanto al espacio de la calle, el género deberá colocarse a no más de dos metros de distancia de la fachada, sin carpas ni megafonía.

La primera edición de la feria Pamplona Stock se realizó en 2007 con una concentración de comercios en el paseo de Sarasate. En ediciones posteriores se trasladó a Baluarte y a la antigua estación de autobuses. No obstante, en los últimos años la feria Pamplona Stock se celebra directamente en los propios establecimientos, "ya que para los comercios pequeños era complicada la gestión de dos espacios de venta diferenciados durante tres jornadas de trabajo intensivo".