Medio centenar de personas descubre el Archivo Municipal de Tudela en visitas guiadas. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de personas han participado en las dos visitas guiadas organizadas por el Archivo Municipal de Tudela en las instalaciones del Palacio del Marqués de Huarte, sede de este servicio municipal.

La iniciativa, que celebra este año su segunda edición, se ha desarrollado con motivo de la Semana Internacional de los Archivos y ha vuelto a despertar un notable interés entre la ciudadanía, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar un completo recorrido por la historia, los espacios y el funcionamiento del Archivo Municipal de la mano del archivero municipal, Iñigo Pérez Ochoa, y del técnico de archivo, Goyo Campo.

Durante más de hora y media, los participantes conocieron de cerca la labor que desempeña este servicio en la conservación y difusión del patrimonio documental de la ciudad. Las visitas permitieron acceder a espacios habitualmente restringidos al público, como las bodegas, la sala ignífuga, la hemeroteca o los antiguos protocolos notariales de la Merindad.

Además, los asistentes descubrieron numerosas anécdotas y detalles sobre el edificio y los fondos documentales que alberga, con documentos que abarcan desde el siglo XII hasta la actualidad.

A lo largo del recorrido, los visitantes pudieron contemplar libros de actas y cuentas, algunos de los protocolos notariales más antiguos de Navarra, pergaminos medievales, expedientes judiciales, planos y otros documentos de gran valor histórico.

Asimismo, conocieron la historia del Palacio del Marqués de Huarte y la importante función que desempeña el Archivo Municipal como garante de la identidad y la memoria colectiva de Tudela. La actividad, de carácter gratuito, ha consolidado su acogida entre la ciudadanía tras el "éxito" de la edición celebrada el pasado año. Ante el interés suscitado, el Archivo Municipal prevé organizar nuevas visitas guiadas antes de las próximas fiestas patronales. Estas actividades serán anunciadas con suficiente antelación a través de los canales de comunicación municipales.