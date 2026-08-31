Una menor sufre una presunta agresión sexual en las fiestas de Zizur Mayor

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas de Zizur Mayor ha denunciado públicamente una presunta agresión sexual por tocamientos a una menor de edad ocurrida durante la madrugada del sábado al domingo en el contexto de las fiestas de la localidad.

Ante estos hechos, la Mesa ha trasladado su "más absoluto rechazo frente a cualquier forma de violencia machista". "Las fiestas y los espacios de ocio deben ser espacios seguros, donde todas las personas puedan disfrutar y relacionarse con libertad y sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia", ha señalado.

Asimismo, ha mostrado su "solidaridad y apoyo a la menor y a su entorno, respetando en todo momento su intimidad y evitando cualquier exposición que pueda contribuir a su revictimización".

La Mesa ha subrayado en una nota que "la violencia machista no es un problema individual ni un asunto privado, es una responsabilidad colectiva y requiere una respuesta firme por parte de toda la sociedad". Por ello, desde la Mesa se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, colectivos, asociaciones y entidades de Zizur Mayor para "mostrar de manera pública y contundente su rechazo a las agresiones machistas y defender unas fiestas libres de violencias machistas".

Así, con el objetivo de expresar el rechazo colectivo a lo sucedido, la Mesa ha convocado una concentración de rechazo el martes, 1 de septiembre, a las 19.30 horas, en el parque Erreniega, junto a la Casa de Cultura de Zizur Mayor.

Desde la Mesa se ha animado a la ciudadanía, colectivos, asociaciones y entidades de la localidad a participar en la concentración y a "expresar conjuntamente que en Zizur Mayor no se toleran las agresiones machistas".

La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas está integrada por el Ayuntamiento de Zizur Mayor y los grupos feministas de la localidad, en concreto, Mujeres Libres, Zizurko Talde Feminista y Emakume Zizurtarrak.