El mercadillo Basotxoa del Bosquecillo cierra este sábado el primer semestre con una jornada dedicada a la cereza

El mercadillo Basotxoa del Bosquecillo cierra este sábado el primer semestre del año con una jornada dedicada a la cereza. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo de productos locales Basotxoa vuelve este sábado al Bosquecillo, en una jornada en la que la cereza cobrará protagonismo como producto de temporada. En total una treintena de puestos ofrecerán a la ciudadanía sus productos de alimentación y artesanía, con dos de ellos centrados en esta fruta. Junto a la cereza, el tomate también cobrará protagonismo en esta edición como producto de temporada. El mercadillo, que permanecerá abierto de 10 a 14 horas, retomará los encuentros el segundo sábado del mes de agosto, tras el parón de julio por las fiestas de San Fermín.

Junto con las cerezas y tomates, las personas que acudan al mercadillo podrán adquirir productos como queso, miel, hortalizas, aceite, dulces y pastas, cafés y legumbres, entre otros. Todos ellos tienen la característica de ser productos locales y, además, algunos son ecológicos y de temporada. Al margen de productos de alimentación, también habrá seis puestos de artesanía, especializados en textil, cerámica, serigrafía, cerería y complementos. Como en ediciones anteriores, los puestos van rotando, de forma que, al menos, un 25% del total corresponde a nuevas incorporaciones.

Para la puesta en marcha del mercadillo, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con la colaboración con el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA - Reyno Gourmet), el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos de Navarra y la Asociación Bizilur.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Pamplona SF365 y está subvencionada íntegramente por la Unión Europea - Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C14.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.