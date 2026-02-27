Archivo - Mercadona ofrece más de 30 empleos estables para su nueva tienda en Tudela. - MERCADONA - Archivo

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ofrece más de 30 empleos "estables y de calidad" para su nuevo establecimiento en Tudela. Las nuevas incorporaciones se unirán al equipo de más de 700 personas que componen actualmente la plantilla en Navarra.

Mercadona prevé abrir las puertas de este supermercado, el segundo en la ciudad, a finales de 2026. Para formar el equipo de la nueva tienda, la compañía ofrece puestos a jornada completa con una retribución inicial de 1.734 euros brutos al mes y progresión salarial hasta los 2.346 euros. También hay disponibles puestos a media jornada cuyo salario comienza en los 867 euros brutos al mes y puede ascender hasta los 1.236 euros, según ha explicado la compañía en una nota.

Además del personal de tienda, Mercadona busca un perfil de técnico de mantenimiento, clave para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la maquinaria de sus puntos de venta. Esta vacante está dirigida a personas con estudios técnicos de grado medio o superior.

Las ofertas ya están disponibles en el Portal de Empleo de Mercadona y las personas interesadas pueden inscribirse directamente a través de internet (qr.mercadona.com/26wbm), donde se detallan las condiciones de los puestos. La experiencia previa no es necesaria para ninguno de ellos, ya que las nuevas incorporaciones reciben formación específica desde el primer día, adaptada a las funciones de cada puesto de trabajo.

Asimismo, Mercadona aplica la jornada laboral '5+2', que permite a sus empleados trabajar cinco días a la semana y disfrutar de dos días de descanso, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas. La compañía posibilita también disponer de ocho fines de semana largos al año, con tres días consecutivos de descanso (sábado, domingo y lunes). Además, recientemente se ha ampliado el período de vacaciones en una semana más, por lo que las nuevas incorporaciones dispondrán de 37 días de vacaciones al año.

Otro de los aspectos mejor valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. En este sentido, toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, el día 20 de cada mes, recibe el horario del mes siguiente para poder planificarse con mayor previsión.

Mercadona ha explicado que "los profesionales que se incorporen a la nueva tienda de Tudela pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, aspectos clave para garantizar el mejor servicio posible a sus 'Jefes' (como la compañía denomina internamente al cliente)".